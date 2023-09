"Love Island 7": Adam ma nową dziewczynę? Pokazał prywatny list

Widzowie 4. edycji "Love Island" nie mogą narzekać na nudę. Uczestnicy walczą o swoje relacje i szczerze rozmawiają o swoich uczuciach, a te przecież nie zawsze są pozytywne. Fani już od dawna przeczuwali, że najbardziej zdawałoby się romantyczna i zżyta para, jaką byli Andzia i Arek wcale nie jest taka szczęśliwa. Andzia od jakiegoś czasu okazywała dwie sprzeczne reakcje na uczucie Arka i siłą rzeczy musiało dojść do eskalacji konfliktu między parą. Widzowie zdecydowanie wzięli stronę uczestnika, ale jak się okazuje, nie jest on bez winy. Bruno wyjawił, co tak naprawdę było przyczyną rozpadu tego związku. "Love Island" Bruno surowo ocenia Arka: "za dużo wraca do przeszłości" Bruno do "Love Island" wszedł w towarzystwie Arka. Obu panów od początku połączyła przyjaźń i wspólna komitywa. Arek nie krył swojej przykrości, gdy okazało się, że Bruno odpada z programu , zresztą z powodu decyzji swojej eks . Uczestnik tymczasem zdawał się być zadowolony z takiego obrotu sprawy, bo jak przyznał, nie mógłby patrzeć, jak Angelika próbuje zbudować swoją relację z kimś innym. Bruno na początku swojego udziału w "Love Island" zresztą bardzo podpadł fanom , ale wystarczyło, że sparował się z Angeliką, w której był bardzo zakochany i dla której nawet zgolił brodę , by fani dali mu drugą szansę, a nawet uznali go za jednego z najlepszych mieszkańców willi miłości. Odkąd uczestnik wrócił do Polski i zaczął być aktywny na swoim Instagramie, widzowie wciąż proszą go o komentarze dotyczące tego, co dzieje się właśnie w programie. Tak też jest w przypadku bardzo kontrowersyjnej kłótni Andzi i Arka. Ponieważ Bruno był powiernikiem wszelkich rozterek swojego kolegi i był z nim blisko, fani postanowili wypytać Brunona, co...