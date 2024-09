Julia Żugaj coraz śmielej przedziera się ze świata internetowego do telewizyjnego i to z dużym powodzeniem. Niebawem zobaczymy ją w "Tańcu z gwiazdami", gdzie z całą pewnością będzie wspierać ją szerokie grono fanów. Influencerka chętnie publikuje w sieci urywki z prób czy kulisy swoich koncertów. Nie brakuje też bardziej prywatnych fotek, na których często króluje jej ukochany. Co o nim wiadomo?

Kim jest narzeczony Julii Żugaj?

Od kilku lat w mediach społecznościowych króluje youtuberka i artystka Julia Żugaj. Jej przygoda w Internetowym świecie zaczęła się na YouTube, ale ta szybko powędrowała na scenę, gdzie podbija serce coraz szerszej widowni. Co ważne, już za chwilę będziemy mogli oglądać ją w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami"!

Wygląda na to, że na polu zawodowym Julia Żugaj radzi sobie naprawdę świetnie, ale i w życiu prywatnym nie może narzekać na brak powodzenia. Influencerka od kilku lat jest związana z Maćkiem Ejsmontem, a od grudnia ubiegłego roku jest jego narzeczoną. 31 latek oświadczył się Julce podczas finałowego koncertu jej świątecznej trasy koncertowej. Choć dziś są szczęśliwi, mają za sobą poważny kryzys.

Julia Żugaj z narzeczonym Instagram@juliazugaj

O Julce i Maćku internauci usłyszeli, gdy ci dołączyli do drugiej edycji "Teamu X". Widzowie od razu ich polubili i z sympatią przyglądali się, jak rozwija się ich relacja. Ku zdumieniu wszystkich, w 2021 roku zakochani poinformowali o rozstaniu! Jak pokazał czas, nie potrafili bez siebie żyć i już po kilku miesiącach do siebie wrócili. Oficjalnie jednak poinformowali o tym dopiero w kwietniu 2023 roku! Co natomiast wiadomo o ukochanym influencerki?

Julia Żugaj z narzeczonym Instagram@juliazugaj

Maciej Ejsmont, znany szerzej jako Sheo, urodził się 31 stycznia 1995 roku i podobnie jak ukochana, zajmował się nagrywaniem na YouTube. Publikował różne treści, głównie związane z Minecraftem, MovieStarPlanet, a także vlogi, Q&A oraz Challenge. Swoją działalność na tej platformie zakończył jednak w 2022 roku. Z jego profilu na Instagramie, który śledzi przeszło 500 tys. użytkowników, możemy wyczytać, że jest on producentem gry na smartfonach.

Julia Żugaj z narzeczonym Instagram@juliazugaj

Od dłuższego czasu Sheo dość sporadycznie publikuje nowe wzmianki w sieci i niewiele pokazuje ze swojego życia prywatnego. Wiadomo natomiast, że wraz z Julką nie tak dawno kupili dom!

