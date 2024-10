Akop Szostak pomimo rozstania z żoną nadal jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się urywkami ze swojego życia z internautami. Trener zdecydował się na kolejny wielki krok w swoim życiu, a to wszystko przez to, że "życie singla nie jest dla niego". Tylko zobaczcie, na co wpadł były partner Sylwii Szostak!

Reklama

Akop Szostak nagle wyznał: "Pojechałem poznać dziewczynę, którą poznałem przez Internet"

Ostatnio znów zrobiło się głośno o Akopie Szostaku, ale to nie za sprawą jego działalności w mediach społecznościowych, a rozstania. Sylwia i Akop Szostakowie nie są już razem i choć małżeństwo próbowało dać sobie kolejną szansę po głośnym rozstaniu, ich drogi ostatecznie się rozeszły. Oboje jednak mają wielkie serca i gdy byli razem, zaadoptowali cztery psy, a w tym niepełnosprawnego jamnika Draculę.

Ich związek się zakończył, a trener postanowił, że chciałby wziąć pod swoją opiekę kolejnego psa. Warto podkreślić, że oboje zawsze apelowali "adoptuj, nie kupuj". Akop postanowiła jechać po jamniczkę, którą uratowano z pseudohodowli. Influencer pochwalił się nią na swoim Instagramie i oznajmił, że ma na imię Carmilla.

Każdy potrzebuje miłości, a życie singla nie jest dla mnie — napisał Akop Szostak.

Akop Szostak nie kryje swojej radości i otwarcie mówi o tym, że najpiękniejsze rzeczy można mieć za darmo:

W świecie, gdzie ludzie myślą, że można kupić wszystko, ja wierzę, że wiele możemy dostać za darmo! Tak właśnie postąpiłem tym razem – ktoś ją porzucił, a ja ją adoptowałem. Moja nowa miłość — Carmilla — napisał trener w kolejnym poście.

Trener ponownie poruszył serca internautów, którzy są zachwyceni jego wielkim sercem i pomysłem na nowy film. Wielu z nich nie ma wątpliwości, że Camilla trafiła do najlepszego domu, jakiego mogła.

Hahaha niezmiennie szanuję za dystans do siebie i żarciki. Piękna damesa zdrówka dużo dla całej ekipy

To jest dopiero miłość. Czekam, aż ktoś po mnie przyjedzie i tak na mnie spojrzy, już na zawsze. Szczęścia dla Was!

Ona jeszcze nie wie, że ten dom będzie jej wymarzonym — piszą internauci.

Po rozstaniu z Sylwią Akop Szostak zaskoczył wyznaniem i stwierdził, że "każdy z nas popełnia błędy". Nie wiadomo, co dokładnie wydarzyło się pomiędzy małżeństwem, ponieważ oni sami postanowili zostawić te szczegóły dla siebie. A wy myślicie, że para może jeszcze wrócić do siebie?

Reklama

Zobacz także: "Każdy z nas popełnia błędy". Akop Szostak zaskoczył wyznaniem po rozstaniu z Sylwią