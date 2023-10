Shakira i Gerard Pique nie są parą już od ponad roku. Najpierw w mediach huczało od doniesień na temat rozstania pary i niewierności byłego piłkarza FC Barcelony. Z czasem emerytowany sportowiec przestał ukrywać swoją młodszą kochankę, a dziennikarze skupili się także na życiu uczuciowym piosenkarki. Podobno artystka zaczęła randkować z gwiazdami. Była widziana m.in. z kierowcą F1 Lewisem Hamiltonem oraz koszykarzem Jimmym Butlerem. Choć od rozpadu tego związku minęło już wiele miesięcy, Kolumbijka nie ma zamiaru iść byłemu na rękę w sprawie opieki nad dziećmi. Czyżby Milan i Sasha stanęli po stronie mamy?

Reklama

Synowie Shakiry śmieją się z nowej partnerki Gerarda Pique?

Legenda FC Barcelony i piosenkarka dzielą się opieką nad dziećmi, które na co dzień mieszkają w Miami razem z mamą. Niedawno Shakira była widziana na lotnisku z synami. Media zwracają uwagę na coraz lepszy nastrój wokalistki. Część fanów uważa, że to kwestia nowego ukochanego gwiazdy. Jak na razie jednak artystka nie komentuje plotek na temat swoje życia uczuciowego.

Zobacz także: Shakira na randce ze znanym koszykarzem? O ich romansie mówi się już od miesięcy

SplashNews.com/East News

Shakira pilnuje, by Sasha i Milan nie spędzali zbyt dużo czasu z młodszą partnerką Gerarda Pique. Czyżby chłopcy nie przepadali za swoją macochą? Jak donoszą hiszpańskie media, dzieci mają specjalne określenie na 24-letnią Clarę Chię Marti. Nazywają ją... "pracownicą tatusia".

Backgrid/East News

Według plotek to Shakira pouczyła synów, by w ten sposób zwracali się do nowej ukochanej ojca. Warto przypomnieć, że 24-latka przez pewien czas pracowała w firmie należącej do Gerarda Pique. Możemy się jednak domyślać, że nie jest zadowolona z tego, jak mówią o niej dzieci byłego zawodnika FC Barcelony.

Zobacz także: Shakira ujawniła, jak dowiedziała się o zdradzie Pique. To był dla niej cios

Reklama

Myślicie, że Sasha i Milan obwiniają Gerarda Pique o rozpad rodziny?

Instagram @shakira