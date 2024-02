Wojtek Gola niedawno przedstawił światu swoją nową dziewczynę. Jest nią 19-letnia Sofi. Para ma już za sobą debiut na salonach i chętnie udziela wywiadów mediom. Dopiero co włodarz Fame MMA chwalił się prezentem, jakim obdarował ukochaną na walentynki a teraz ma kolejny powód do świętowania. Wystarczyło naprawdę niedługo, by do tego doszło.

Wojciech Gola i Sofi mają co świętować

Wojciech Gola zakochał się w Sofi, chociaż przyznaje, że to nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Kiedy pierwszy raz pokazał ją na Instagramie, nie zdradzając jeszcze personaliów, internauci bardzo szybko odkryli kim jest. Niedawno pojawili się na pierwszej wspólnej premierze. 19-latka nie ukrywa, że bardzo stresowała się medialnym wyjściem. Teraz coraz chętniej pokazują się razem publicznie. Okazuje się, że właśnie mają nowy powód do świętowania. Odkąd wiadomo już, że Sofi jest nową dziewczyną byłego gwiazdora "Warsaw Shore" bardzo szybko skoczyła jej popularność w sieci. Jej profil na Instagramie osiągnął właśnie liczbę 100 tysięcy obserwujących:

Gratulacje kochanie - cieszy się Wojtek Gola.

Myślicie, że publiczny związek uczyni z Sofi influencerkę? Kilka dni temu zakochani pochwalili się tym, jak spędzali walentynki. Wybrali się na romantyczny lot helikopterem nad Warszawą. Ukochana Wojtka Goli pochwaliła się także ogromnym bukietem róż.

Mam nadzieję, że to wszystko jest szczere z jej strony, bo wydajesz się swój chłop! Powodzenia - piszą fani.

Wojciech Gola i Sofi, ujawniając się ze swoim związkiem, wystawili się jednocześnie na ocenę. Nie wszyscy przychylnie patrzą na tę relację i dopatrują się w intencjach dziewczyny drugiego dna.

Życie uczuciowe Wojciecha Goli nie od dziś budzi zainteresowanie fanów. Jeszcze niedawno popularnego influencera łączono z Wiktorią Gąsiewską. Wszystko przez wymowne zdjęcia, jakie publikowali na Instagramie.