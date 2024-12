Wokół Macieja Zakościelnego w ostatnim czasie jest naprawdę bardzo głośno, a to wszystko za sprawą udziału aktora w ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami". Maciej Zakościelny zachwycał na parkiecie, a fani długo zastanawiali się, co łączy go z piękną tancerką, Sarą Janicką. Chociaż taneczne show Polsatu zakończyło się kilka tygodni temu to internauci do dziś wspominają efektowne występy Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej. Teraz z kolei jego koleżanka ze świata filmu pokazała wyjątkowe nagranie, które jest prawdziwym hitem.

Magdalena Lamparska wspomina scenę z Maciejem Zakościelnym w "Listach do M. 2"

Zaledwie kilka tygodni temu do kin trafiła kolejna odsłona kultowego już filmu "Listy do M.". Pierwszy film z tej serii miał swoją premierę w 2011 roku, a od listopada 2024 roku fani mogą oglądać szóstą już część świątecznej produkcji. W "Listach do M." za każdym razem pojawia się cała plejada największych gwiazd polskiego kina. W produkcji do tej pory zagrali m.in. Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant, Maciej Stuhr, Piotr Adamczyk, Wojciech Malajkat, Magdalena Różczka, Borys Szyc czy Magdalena Boczarska. W grudniu, gdy wszyscy już czekają na święta Bożego Narodzenia fani chętnie przypominają sobie wszystkie odsłony "Listów do M.", a teraz okazuje się, że również aktorzy, którzy wystąpili w wielkim hicie chętnie wspominają swój udział w produkcji.

Magdalena Lamparska, którą również mogliśmy zobaczyć w "Listach do M." podczas relacji na InstaStories pokazała, jak spędziła niedzielny wieczór. Okazuje się, że aktorka obejrzała drugą część uwielbianej przez widzów produkcji, w której zagrała razem z Maciejem Zakościelnym. Gwiazda wrzuciła do sieci wyjątkowy fragment filmu z romantyczną sceną.

Fani z pewnością doskonale pamiętają scenę, w której filmowy Robert "Redo" (Maciej Zakościelny) spotyka Magdę (Magdalena Lamparska), o której nie może zapomnieć chociaż jest w związku z Moniką (w tej roli Marta Żmuda-Trzebiatowska). Teraz Magdalena Lamparska podczas relacji na InstaStories przypomniała niezapomnianą scenę z "Listów do M. 2".

Masz dziewczynę... to idź do niej mówi do ''Redo'' filmowa Magda.

Instagram @magdalamparska

Oglądaliście drugą część "Listów do M." z Magdaleną Lamparską i Maciejem Zakościelnym? Film miał swoją premierę w 2015 roku, ale teraz fani mogą oglądać produkcję m.in. na platformie MAX. Film będzie można obejrzeć również na antenie stacji Metro - produkcja zostanie wyemitowana już 12 grudnia (w czwartek) o godzinie 20:40.

