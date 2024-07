Każdemu pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę należy się ustawowo określona liczba dni wolnych od pracy w ramach urlopu wypoczynkowego.

W razie niewykorzystania urlopu – na przykład w sytuacji wygaśnięcia stosunku pracy – należy się za niewykorzystany urlop ekwiwalent pieniężny. Jak wyliczyć jego wysokość?

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy

W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego ekwiwalent pieniężny należy się na mocy art. 171 § 1 kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy). Może się tak zdarzyć, jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu z własnej woli lub jeśli przed jego wykorzystaniem stosunek pracy wygaśnie lub ulegnie rozwiązaniu. Wypłaca się go po wygaśnięciu stosunku pracy, chyba że zawierana jest kolejna umowa o pracę między tymi samymi stronami i umówiły się one, że urlop zostanie wykorzystany w ramach nowej umowy o pracę.

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy: współczynnik urlopowy

Zasady wyliczania należnego ekwiwalentu pieniężnego określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Oblicza się go w oparciu o stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, przy użyciu współczynnika, będącego stałą wartością określoną dla danego roku kalendarzowego. Ustalany jest w ten sposób, iż od liczby dni w danym roku kalendarzowym odejmuje się liczbę niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, a uzyskany wynik dzieli się przez 12. W 2015 roku współczynnik ten wynosi 21. W 2016 roku będzie to 20,67.

Współczynnik ten służy do wyliczenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu. Jeśli do wynagrodzenia zasadniczego pracownik otrzymał również inne, dodatkowe składniki wynagrodzenia, należące się w okresach nie dłuższych niż miesiąc, wówczas jako podstawę obliczania ekwiwalentu należy wziąć pod uwagę średnią z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym doszło do nabycia prawa do ekwiwalentu. Jeśli zaś składniki te przysługują za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, w sytuacji gdy były wypłacane w okresie poprzedzających nabycie prawa do ekwiwalentu dwunastu miesięcy, wówczas bierze się pod uwagę średnią wysokość wynagrodzenia z całego tego okresu.

Jeśli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy – wówczas wartość ekwiwalentu pieniężnego na podstawie tego współczynnika oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Bez względu na to, za jakie lata przysługują ekwiwalenty pieniężne należne w dniu rozwiązania umowy o pracę, stosuje się zawsze ten współczynnik, który obowiązuje w roku nabycia prawa do otrzymania tego ekwiwalentu, czyli obowiązujący w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy: jak obliczyć?

Aby obliczyć wartość ekwiwalentu urlopowego na podstawie podanego współczynnika, należy podzielić sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik urlopowy – w ten sposób otrzymuje się ekwiwalent za jeden dzień niewykorzystanego urlopu. Ten wynik należy podzielić przez liczbę godzin pracy na dobę, czyli zwykle 8, w wyniku czego otrzymuje się ekwiwalent za jedną godzinę. Następnie wynik ten należy pomnożyć przez liczbę niewykorzystanych przez pracownika godzin urlopu – w ten sposób otrzymuje się wartość pieniężną należną za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.