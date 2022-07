Marcin Hakiel wrócił z urlopu z dziećmi. "Koniec naszej amerykańskiej przygody!"

Rok szkolny 2021/2022 dobiegł końca. Rozdanie świadectw to oczywiście bardzo ważne wydarzenie dla każdego dziecka, więc nic dziwnego, że Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel towarzyszyli w tym dniu swojej córce Helenie. Paparazzi przyłapali aktorkę i tancerza pod szkołą ich pociechy. Katarzynie Cichopek towarzyszył dobry humor, za to Marcin Hakiel miał bardzo poważną, zamyśloną minę... Zobaczcie sami! Zobacz także: Marcin Hakiel dostał wyjatkowy prezent z okazji Dnia Ojca! "Bycie tatą to najpiękniejsza przygoda" Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel na zakończeniu roku szkolnego córki Heleny O rozstaniu Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela wiadomo już od kilku miesięcy. Mimo iż para zakończyła swoją trwającą 17 lat relację, wygląda na to, że stara się utrzymywać ze sobą poprawne stosunki. Na pewno byli partnerzy są już bardzo dobrze zorganizowani w kwestii podziału opieki nad dziećmi. Mimo wszystko zdarzają się sytuacje, gdzie wspólnie towarzyszą swoim pociechom. Ostatnio Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel pojawili się razem na "Letnich Pokazach Tanecznych" prezentowanych przez uczniów Hakiel Akademii Tańca w Teatrze Roma. Tego dnia na scenie występowała ich córka Helena. Teraz również to właśnie kolejne ważne wydarzenie w życiu młodszej pociechy aktorki i tancerza sprawiło, że Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel znów się spotkali. Oczywiście miało to związek z zakończeniem roku szkolnego 2021/2022. Zobaczcie, jak wyglądali! Zobacz także: Katarzyna Cichopek podarowała Marcinowi Hakielowi wyjątkowy prezent. Co za gest! Zarówno Marcin Hakiel, jak i Katarzyna Cichopek oraz mała Helenka przybyli do szkoły z pięknymi bukietami, które z pewnością powędrowały do nauczycieli w ramach podziękowań za cały rok edukacji. Córka gwiazdy "M jak miłość" i tancerza miała na sobie...