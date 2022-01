Anna Lewandowska na samotnych wakacjach z córkami! "Urlop pt. Mama z dziećmi"

Anna Lewandowska nie pierwszy raz poleciała sama z córkami na urlop. Ubiegłoroczne wakacje we trójkę panie spędzały w hiszpańskiej willi, a teraz trenerka razem z Klarą i Laurą postanowiły wybrać się na urlop w ciepłych krajach. Anna Lewandowska realizuje kolejne wyzwanie, do którego zachęca swoje fanki, a co robi w trakcie drzemek córek? Plany były nieco inne...

Anna Lewandowska na wakacjach bez Roberta Lewandowskiego

Anna Lewandowska w ostatnim czasie jest w ciągłej podróży. Razem z rodziną święta Bożego Narodzenia trenerka spędziła w Polsce, a niedługo potem razem z siostrą Roberta Lewandowskiego polecieli do Dubaju, gdzie piłkarz wziął udział w gali Globe Soccer Awards i otrzymał aż dwie nagrody. Para zdecydowała przedłużyć pobyt i w mediach społecznościowych publikowali obszerną relację z urlopu, który jednak szybko się zakończył, bo Robert Lewandowski musiał wrócić do treningów. Z kolei Anna Lewandowska razem z córkami wybrała się na kolejne wakacje. Okazuje się, że podczas urlopu ma też ambitne plany na wykorzystanie wolnego czasu, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem...

Melduję - treningi #1 wykonany! Za to książka, którą planowałam przeczytać.. póki co, niecałe 3 strony za mną😂 Ale tak mnie wkręciły Wasze wiadomości, że głównie to robiłam w czasie drzemek moich dziewczynek. No i dziś to by było na tyle z urlopu pt. “Mama z dziećmi” 😅 - napisała Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska mimo że jej mąż musiał wrócić do obowiązków zawodowych nie przerwała wakacji i razem z córkami podbija kolejne egzotyczne kraje. Trenerka zdradziła, że 7 dni urlopu to i tak dużo w przypadku Roberta Lewandowskiego.

A co dalej? Dalsza część wakacji już tylko w damskim gronie, bez taty, który wraca do treningów i meczów (7 dni wakacji to i tak sporo jak na Niego)- napisała Anna Lewandowska.