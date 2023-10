Mundial w Katarze dostarczył wielkich emocji zarówno kibicom, jak i polskim piłkarzom i ich partnerkom. Nasza reprezentacja awansowała do fazy pucharowej, następnie odpadła z kadrą Francji, która już w niedzielę, 18 grudnia będzie walczyła w finale z Argentyną. Tymczasem nasi reprezentacji udali się na zasłużony wypoczynek ze swoimi ukochanymi. Nie zapomnieli, by pochwalić się wczasami w mediach społecznościowych. Każda z gwiazd wybrała interesujący kierunek.

Każda z gwiazd reprezentacji Polski znalazła sposób, by wreszcie rozluźnić się po mundialu w Katarze. Anna i Robert Lewandowscy polecieli na Malediwy. Para znalazła nocleg na prywatnej wyspie w luksusowym pięciogwiazdkowym kurorcie Vella Private Island. Ceny wypoczynku w takim resorcie wahają się do 13 do nawet 40 tysięcy złotych za noc!

Instagram @celiajaunat

Na bogato odpoczywać postanowili także Grzegorz i Celia Krychowiakowie. Francuska modelka właśnie opublikowała serię zdjęć z wczasów, które robią ogromne wrażenie. W Arabii Saudyjskiej para wypoczywa wśród palm i basenów. Internauci mogli podziwiać wyrzeźbioną sylwetkę influencerki.

Instagram @celiajaunat

Przy okazji Celia pochwaliła się bardzo drogim dodatkiem. Pochodząca z Francji żona Grzegorza Krychowiaka pokazała torebkę Hermes Kelly Pochette ze skóry aligatora. Dodatek jest wart blisko 250 tysięcy złotych. Nie wszyscy internauci byli zachwyceni na jego widok.

Instagram @celiajaunat

Próżność nie ma granic. Gdyby zwierzaki mogły sobie robieć torebki z ludzi...

Nie jesteś dobrą osobą

A gdyby ktoś sobie chciał zrobić torebkę z twojej skóry? - czytamy w komentarzach.

Jak wam się podobają kadry z urlopu Celii Krychowiak? Jeśli nie macie dość zdjęć ze wczasów gwiazd, Marina wybrała się na luksusowe wakacje z Wojciechem Szczęsnym. Bramkarz naszej reprezentacji i jego żona bawili się w Dubaju.

Instagram @celiajaunat

Instagram @celiajaunat