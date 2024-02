Sandra Kubicka postanowiła pochwalić się wakacjami na Filipinach, które spędza razem ze swoim narzeczonym. Na Instagramie modelki wciąż pojawiają się piękne zdjęcia, co wywołało pewną dyskusję wśród internautów. Modelka jak zawsze nie zamierzała puścić tego płazem i szybko zareagowała.

Sandra Kubicka zaskoczyła na zdjęciu z wakacji

Od kiedy Sandra Kubicka poinformowała na swoim Instagramie, że jest w ciąży, wywołała lawinę gratulacji. Nie jest tajemnicą, że modelka długo starała się o dziecko, ponieważ zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Teraz wszystko układa się po jej myśli, jej narzeczony Alek Baron oświadczył się jej i teraz wspólnie wyczekują na przyjście na świat ich pierwszego dziecka. Jednak ostatnio Sandra Kubicka zdradziła, że martwi się o przyszłość synka i opowiedziała o swoich obawach. Teraz postanowiła udać się na urlop, by trochę odpocząć, a pod jej najnowszym postem wylała się fala krytyki.

Sandra Kubicka Instagram@sandrakubicka

Prowadząca reality show "Love me or leave me. Kochaj albo rzuć" postanowiła wybrać się na urlop na Filipy. Niedługo trzeba było czekać na jej pierwsze wakacyjne zdjęcia. Sandra Kubicka chętnie pozuje w dwuczęściowym stroju kąpielowym na swoim Instagramie. Jednak to nie spodobało się niektórym internautom.

Mamuśka na pierwszych beztroskich wakacjach. To moja ostatnia tak daleka podróż przed narodzinami syna. Totalnie nie miałam głowy do planowania, ale chciałam odpocząć gdzieś w słońcu (...) W moich relacjach macie zapisane kółeczko Filipiny gdzie opisuje każdą wyspę, jaką zwiedzamy. Obecnie jesteśmy na Panglao gdzie są rajskie plaże a obok jest Bohol z czekoladowymi wzgórzami, no i najsłodszymi wyrakami. Polecam max! Wszystko wygląda dokładnie tak jak w Internecie a Filipińczycy to najmilsi ludzie na świecie! — napisała modelka.

Jeden z internautów postanowił doczepić się do modelki i napisał, że w ciąży nie można latać samolotem, a bynajmniej tak sądził. Sandra Kubicka postanowiła od razu wyjaśnić sprawę.

Myślałem, że w ciąży nie można latać samolotem — napisał jeden z internautów.

Wiadomo. Najlepiej leżeć w łóżku przez 10 miesięcy, żeby potem nie mieć sił urodzić i mieć depresję po porodowa, bo ciąża kojarzy się z więzieniem. a odpowiadając na Pana pytanie powyżej: jeśli ciąża, dziecko i mama są zdrowe, to nie ma przeciwwskazań do latania — odpowiedziała Sandra Kubicka.

Pod zdjęciem ukochanej Alka Barona również pojawiły się miłe komentarze i wiele komplementów.

Najpiękniejsza ciężarna kobieta, jaką widziałam. Ten brzuszek dodaje Ci mega uroku

Pięknie się zaokrąglasz dziewczyno, ślicznie wyglądasz, promiennie, zdrowo. Tak trzymaj Sandra. Cudnego wypoczynku, ładuj baterie — czytamy dalej w komentarzach.

