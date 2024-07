Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wychowawczego na wniosek rodzica. Pracownik powinien napisać podanie z prośbą o taki urlop.

Warunki udzielenia urlopu wychowawczego reguluje art. 186 kodeksu pracy (dział ósmy kp - uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem). Pracownikowi zatrudnionemu przez minimum 6 miesięcy przysługuje prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Przez ten okres pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia, a składki emerytalne i zdrowotne opłaca ZUS (prawo chroni pracownika przed zwolnieniem). Czas, w którym rodzic przebywał na urlopie wychowawczym wlicza się do stażu pracy. Jeśli rodzic zechce wrócić do pracy przed upływem terminu umieszczonym we wniosku, powinien o tym poinformować pracodawcę minimum 30 dni przed planowanym powrotem na stanowisko pracy.

Podanie o urlop wychowawczy – formularz do uzupełnienia

O urlop wychowawczy mogą starać się oboje rodzice – jednocześnie jednak nie dłużej niż 3 miesiące.

…................................................

miejscowość i data

….................................................

…..................................................

…..................................................

(imię i nazwisko, adres pracownika)

….................................................

......................................................

......................................................

(dane pracowdawcy)

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu wychowawczego od …......................r. do ….......................r. w celu zapewnienia osobistej opieki nad dzieckiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(imię i nazwisko dziecka, data jego urodzenia)

Jednocześnie informuję, że dotychczas nie korzystałam/korzystałem z urlopu wychowawczego na wymienione dziecko.

Do wniosku dołączam oświadczenie ojca / matki dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(imię i nazwisko drugiego rodzica, adres)

o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.

Podstawa prawna art. 186 K.p.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis pracownika)

W załączeniu:

oświadczenie ojca / matki dziecka