Kasia Cichopek prosto z wakacji oficjalnie się pożegnała. Potwierdziła stanowczo: "Jestem gotowa"

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski przebywają obecnie Hongkongu i to właśnie tam powitają Nowy Rok. Aktorka skrupulatnie nadaje na Instagramie z kolejnego urlopu, a tym razem przybyła do obserwatorów z niezwykle istotną wiadomością. Oficjalnie się pożegnała i zwróciła się wprost do swoich fanów.