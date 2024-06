Sandra Kubicka opublikowała nową relację z domu, który kupili razem z Aleksandrem Baronem. Już niebawem zamieszkają w nim razem z synkiem Leonardem i trzema pieskami, ale zanim ta chwila nastąpi dom musi przejść gruntowny remont. Okazuje się, że jedno z najważniejszych pomieszczeń w domu jest już niemal gotowe. Chodzi oczywiście o pokój Leosia...

Reklama

Sandra Kubicka zdradziła, jak wyglądają postępy na budowie

Sandra Kubicka niedawno została mamą, ale to nie jedyna ważna decyzja w jej życiu w tym roku. Modelka wzięła też ślub przed narodzinami synka i razem z Aleksandrem Baronem podjęli decyzję o kupnie domu w spokojnej okolicy z dala od zgiełku miasta. Choć dom był już gotowy, to para podjęła decyzję o remoncie, aby dostosować go do swoich potrzeb. Szybko okazało się, że mały remont zmienił się w prawdziwy plac budowy, ale wygląda na to, że wszystko idzie zgodnie z oczekiwaniami:

Pokój Leosia już gotowy, tylko jeszcze musimy przykleić tapetę, która właśnie się drukuje. No i muszę znaleźć jakąś piękną lampę na sufit. No zazdroszczę mu takiego wielkiego pokoju. Mój pokój z dzieciństwa był 1/10 tego. napisała wprost Sandra Kubicka.

Instagram @sandrakubicka

Podczas wizyty w nowym domu Sandra Kubicka stwierdziła, że "jest dobrze". Gładzie pojawiły się w całym domu, a teraz przed parą kilka trudnych decyzji dotyczących wyboru kafli i wyposażenia łazienki. Okazuje się, że koncepcja w ostatniej chwili została zmieniona:

Gładzie w całym domu zrobione, 2 pokoje na górze zrobione, tylko czekamy na tapetę do pokoju Leosia. Teraz muszą wjechać kafle, których jeszcze nie zamówiliśmy. No i last minute zmieniliśmy koncepcję i chyba będzie przezroczysta wanna. dodała Sandra Kubicka

Instagram @sandrakubicka

Reklama

Czekacie na efekt końcowy remontu? Zapowiada się naprawdę stylowo!