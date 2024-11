Kim jest żona Radosława Sikorskiego? Historia ich miłości to gotowy scenariusz filmu

12 listopada Radosław Sikorski był gościem programu „Kropka nad i”. Rozmowa z Moniką Olejnik przebiegała zwyczajnie, aż do momentu, gdy padło pytanie o żonę polityka. Sikorski nie krył oburzenia poruszeniem tematu pochodzenia jego partnerki. Po udzieleniu krótkiej odpowiedzi wstał i wyszedł bez pożegnania, jeszcze zanim wyłączono kamery, a w mediach rozpętała się burza. Minister spraw zagranicznych Polski opublikował wpis, w którym skrytykował postawę Olejnik. Zaapelował o przywrócenie „standardów dziennikarskich”. Co wiemy o żonie Radosława Sikorskiego?

W rozmowie w „Kropce na i” Monika Olejnik zapytała, czy pochodzenie żony Radosława Sikorskiego nie będzie problemem w perspektywie jego potencjalnej kandydatury na prezydenta. Oburzony polityk szybko opuścił studio po ostatnim pytaniu, następnie napisał w mediach społecznościowych, że „ustawianie pochodzenia żony kandydata jako tematu w wyborach prezydenckich jest niedopuszczalne”.

Nie wszyscy wiedza, że Anne Applebaum to amerykańska dziennikarka, która studiowała na prestiżowych uczelniach jak Yale, Oksford oraz London School of Economics. Za książkę „Gułag” otrzymała Nagrodę Pulitzera. W swojej pracy opisała historię obozów pracy przymusowej w ZSRR. Radosława Sikorskiego poznała w 1989 roku, gdy jako korespondentka „The Economist” pracowała w Warszawie.

W tamtym okresie Sikorski na stałe mieszkał w Wielkiej Brytanii. Jednak na prośbę redaktora magazynu wylądował w domu dziennikarki na Saskiej Kępie. W odwiedziny wybrał się razem z ówczesną partnerką, słynną aktorką Oliwią Williams. Pewnego dnia polityk i Applebaum wybrali się sami na wycieczkę do Kazimierza. Z powodu choroby Willams została w mieszkaniu.

Nie zadzwonił, tylko zjawił się pod drzwiami, i nie sam, tylko z Olivią Williams. Pamiętam, domofon nie działał i wołali mnie z ulicy. Zostali kilka dni, może trochę dłużej. Któregoś dnia Olivia zachorowała, kiedy akurat mieliśmy w planach wyjazd do Kazimierza, więc pojechaliśmy we dwoje z Radkiem

W pewnym momencie w polonezie, którym podróżowali Sikorski i dziennikarka, strzeliła opona. Polityk postanowił sam wymienić koło w samochodzie. Applebaum przyznała, że bardzo jej wtedy zaimponował. Wkrótce czekała ich rozłąka. Jednak nie zerwali kontaktu. Wymieniali się listami, wysyłali do siebie faksy i rozmawiali przez telefon. Niedługo ponownie spotykali się zawodowo. Okazją był upadek muru berlińskiego.

Zaręczyny odbyły się bez fajerwerków. Okazuje się, że propozycja ślubu „wyszła podczas rozmowy”. Temat pierścionka i imprezy pojawił się później. Diament ślubny Applebaum kupiła w Południowej Afryce, dokąd wysłała ją redakcja „The Economist”. Opowiedziała o tym, w rozmowie z Potoroczynem.

„The Economist” wysłał mnie do Południowej Afryki. Przez znajomych miałam tam umówionego dilera diamentów. Zaproponował, że sprzeda mi kamień, już oszlifowany, gotowy do oprawy. To było zaplanowane. Wielu ludzi tak robiło. Tam kupowało się diamenty za ułamek londyńskiej ceny, nawet za jedną dziesiątą. (...) To nie jest jakiś wielki diament, raczej drobiazg, nothing fancy

