Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" dopinają wszystko na ostatni guzik przed przyjściem na świat ich maleństwa. Kolejny pomysł pary zachwycił internautów, a ich wspólne nagranie stało się hitem. Musicie je zobaczyć!

Waldemar z "Rolnika" ogłosił: "Jestem gotowy na wymiany pieluch"

Już w najbliższą niedzielę pojawi się pierwszy odcinek 11. edycji miłosnego hitu TVP, w którym poznamy kolejnych rolników szukających miłości. Widzowie już nie mogę się doczekać, by poznać kandydatów i kandydatki, które zgłosili się do programu. To nie oznacza jednak, że zapomnieli o uczestnikach poprzednich edycji. Ostatnio bohaterowie 10. edycji show, Waldemar i Dorota z "Rolnika" pokazali, jak spędzają wieczoru przed porodem i trzeba przyznać, że wyglądają na bardzo szczęśliwych.

Na Instagramie Waldemara i Doroty z "Rolnik szuka żony" pojawił się nowy filmik, na którym para reklamuje koszulki dla przyszłych rodziców i rolników. Rolnik miała na sobie koszulki z napisem "Jestem gotowy na wymianę pieluch", a Dorota "Najlepsza mama na świecie". Wygląda na to, że para jest już gotowa na przyjście na świat swojej pociechy.

Koszulki idealne dla rodziców i rolników! Jeśli szukacie koszulek, które łączą styl z praktycznością, to mam coś specjalnie dla Was! Znajdziecie tam wyjątkowe wzory dla rodziców, którzy chcą pokazać swoją dumę, oraz rolników, którzy są prawdziwymi bohaterami każdego dnia na polu. A teraz super okazja! Z kodem WALDI dostaniecie 10% zniżki na cały asortyment! — napisał Waldemar.

Wygląda na to, że koszulki z napisami przypadły do gustu internautom, a szczególnie napis, który miał na sobie Waldemar.

''Gotowy do wymiany pieluch''...genialna

Mega

Świetne — piszą internauci.

A wy śledzicie losy uczestników "Rolnik szuka żony"?

