Mówiąc o znakomitych tenisistach nie w sposób nie wspomnieć o Idze Świątek, która mimo młodego wieku osiągnęła międzynarodowy sukces. 23-latka pnie się po szczeblach kariery, święcąc coraz to bardziej imponujące triumfy. Teraz jednak podzieliła się informacją, która zasmuci wielu fanów. "Chcę zacząć od podziękowań, bo to one są dziś dla mnie najważniejsze" - możemy przeczytać.

Przyszła na świat 31 maja 2001 roku w Warszawie i w tamtym momencie jeszcze nikt nie przypuszczał, że pewnego dnia usłyszy o niej cały świat. Dziś jednak Iga Świątek króluje na pierwszych stronach najpopularniejszych magazynów sportowych. Choć ma dopiero 23 lata, jest najlepiej zarabiającą polską tenisistką. Zwyciężyła 22 turnieje WTA w grze pojedynczej, w tym pięć turniejów wielkoszlemowych: French Open 2020, 2022, 2023 i 2024 oraz US Open 2022. Zdobyła też brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku w grze pojedynczej.

Lista jej osiągnięć już jest imponująco długo i wydłuża się z każdym rokiem. Iga mocno stawia na swój rozwój i raczej nie podejmuje zbyt ryzykownych decyzji. Jak się jednak właśnie dowiedzieliśmy, po latach musiało się to zmienić. 23-latka wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że kończy współpracę z 43-letnim szkoleniowcem, Tomaszem Wiktorowskim, pod którego skrzydła trafiła w 2021 roku.