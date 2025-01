Gwiazda TVN drży o swoje życie przez pożary w Los Angeles. "Jestem gotowa, żeby uciec"

Eva Halina Rich, bohaterka show TVN "Żony Hollywood", mieszkająca na co dzień w Kalifornii, zabrała głos w sprawie szalejących tam pożarów. Przyznaje wprost, że jest gotowa na każdą ewentualność i już spakowała walizki, by móc w każdej chwili opuścić swój dom. Jest przerażona tym, co dzieje się w okolicy.