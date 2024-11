Liam Payne, były członek One Direction, zostanie pochowany w rodzinnym Wolverhampton. Dokumenty są gotowe, a ciało wkrótce przetransportowane do Wielkiej Brytanii. Według nowych doniesień "The Mirror" ostatnie pożegnanie muzyka ma się odbyć w przyszłym tygodniu.

Szczegóły pogrzebu Liama Payne'a

Były członek brytyjskiego zespołu One Direction, Liam Payne, zmarł w wieku 31 lat. Tragiczne wydarzenie miało miejsce w Buenos Aires, stolicy Argentyny. Według dostępnych informacji muzyk zginął na skutek nieszczęśliwego wypadku, spadając z balkonu. Śmierć artysty zszokowała zarówno jego fanów, jak i bliskich. Liam Payne, znany z licznych przebojów i kariery w świecie muzyki pop, zostawił po sobie niezatarte piętno, a jego nagłe odejście wywołało ogromne poruszenie. Pogrążeni w żałobie fani tłumnie gromadzili się w dużych miastach na całym świecie m.in. Londynie, Nowym Jorku, Paryżu czy pod Ambasadą Wielkiej Brytanii w Warszawie.

Mimo że Liam Payne zmarł w połowie października, nadal nie odbył się jego pogrzeb. Wszystko przez sekcję zwłok, która była niezbędna do wyjaśnienia okoliczności zgonu, co wydłużyło proces wydania ciała rodzinie. Proces sprowadzenia ciała Liama Payne'a do Wielkiej Brytanii wymagał również zatwierdzenia dokumentacji. Władze argentyńskie zakończyły w końcu niezbędne formalności, umożliwiając rodzinie zorganizowanie pogrzebu. Transport ciała odbywa się w ścisłej zgodności z przepisami międzynarodowymi, co było jednym z kluczowych elementów procesu. Portal Deadline, podał, że ciało muzyka zostanie przetransportowane w ciągu najbliższych 36 godzin i na wszystkim ma czuwać ojciec Liama - Geoff Payne.

Wszystkie dokumenty są już gotowe i ciało muzyka One Direction trafi do jego rodzinnego kraju w celu organizacji przyszłotygodniowego pogrzebu. Gdy Geoff Payne dotarł do Argentyny, cały proces miał trwać od 4 do 5 dni, jednak, ze względu na okoliczności śmierci jego syna, trwało to dłużej, niż się pierwotnie spodziewano - podaje argentyński dziennik 'La Nacion'.

Ostatnie pożegnanie Liama Payne'a odbędzie się w kościele św. Pawła w Wolverhampton, jego rodzinnym mieście w Anglii. Tylko najbliżsi przyjaciele i rodzina zostali zaproszeni na tę wzruszającą ceremonię. Pomimo że ceremonia będzie zamknięta dla mediów i szerszej publiczności, fani na całym świecie wyrażają żal i składają kondolencje w mediach społecznościowych, wspominając Payne’a i jego wpływ na muzykę oraz na życie wielu ludzi.

Rodzinie i bliskim składamy kondolencje.

