Niedawno pierwszą komunię świętą celebrował Junior Rutkowski, który otrzymał od swoich rodziców naprawdę drogie prezenty. Teraz okazuje się, że Krzysztof Rutkowski kupił już luksusowy prezent na 18. urodziny syna, które odbędą się za 8 lat! Za taką kwotę można kupić apartament w Warszawie.

Krzysztof Rutkowski kupił synowi kolejny prezent

Krzysztof i Maja Rutkowscy niedawno wyprawili huczną imprezę z okazji pierwszej komunii świętej ich syna, co wzbudziło duże zainteresowanie mediów i fanów. Niektórzy nawet porównywali przyjęcie do wesela, a to wszystko za sprawą dekoracji czy hojnych prezentów. Młody Rutkowski otrzymał między innymi dwa samochody, zegarek czy koperty z pieniędzmi. Jednak teraz okazuje się, że to nie koniec niespodzianek. W rozmowie z portalem Show News detektyw zdradził, że zakupił już podarunek dla swojej pociechy. Nikogo zapewne nie zdziwiły ten fakt, gdyby nie to, że mowa tu o 18. urodzinach Juniora, które mają odbyć się za 8 lat!

Junior Rutkowski miał dokładnie wskazać, co chciałby dostać od taty z okazji wejścia w pełnoletność. Wybór padł na dwa nowe auta- Hammer H1 oraz Mercedesa GTS.

Już czekają te prezenty na juniora. Oczywiście, że tak. GTS stoi w garażu. Złoty kolor. Jest jak nowy. Przejeżdżamy rocznie około 400 kilometrów - zdradził Krzysztof Rutkowski.

Nie trudno więc sprawdzić, że powyższe prezenty warte są około miliona złotych, co nikogo już pewnie nie dziwi, ponieważ Krzysztof Rutkowski przyznał się w wywiadzie u Żurnalisty, że zarabia około 120 tys. złotych miesięcznie. Wygląda więc na to, że Junior Rutkowski już za kilka lat będzie w posiadaniu... czterech samochodów.

Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie rodzina Rutkowskich pojawiła się na ściance, ale niestety impreza, na którą się wybrali była jedynie dla osób pełnoletnich. Tym samym, Junior Rutkowski musiał opuścić lokal, co doprowadziło go do łez.

Myślicie, że Junior Rutkowski ucieszy się z takiego podarunku od swojego taty?

