Ewa Chodakowska wysiada z auta za milion w sneakersach za 2 tys. zł! W Sinsay za 39 zł są podobne

Choć druga rocznica ślubu trenerki Ewy Chodakowskiej i Lefterisa Kavoukisa przypada dopiero 29 września, to para, ze względu na zobowiązania i nowe plany życiowe, zdecydowała się spędzić ją wcześniej. Para wyjechała do Barcelony, gdzie spędziła niemal dwa tygodnie . Ewa uwielbia sztukę Salvadora Dali, więc nie mogło obyć się bez wizyty w miejscowości Figueres, gdzie mieści się muzem hiszpańskiego architekta. Ale to nie koniec niespodzianek! Podczas podróży Ewa i Lefteris zatrzymali się w ekskluzywnym hotelu Arts w samym sercu Barcelony i to własnie tam, na 32. piętrze swojego apartamentu zjedli romantyczna kolację tylko we dwoje. Jak udało się dowiedzieć "Fleszowi", trenerka w prezencie od ukochanego męża dostała białą, skórzaną kopertówkę wysadzaną dżetami projektu Philippa Pleina, wartą ponad 4 tysiące złotych! W dniu, kiedy naprawdę wypadała rocznica ich ślubu, Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis zapomniel o świętowaniu. Ewa Chodakowska zamyka "Be Active"? Być może zapomnieli o rocznicy ślubu dlatego, że Ewę i Lefterisa czeka ważna życiowa zmiana? Okazało się bowiem, że być może będą musieli zamknąć swój klub fitness Studio Be Active! Ale uspokajamy wszystkich fanów zdrowego stylu życia i ćwiczeń Chodakowskiej! Ewa i Lefteris po prostu chcą otworzyć kolejny, dużo większy klub! W nowym miejscu już pracuje architekt, który planuje przestrzeń nowego studia fitness Be Active zgodnie z wizją Ewy i Lefterisa – zdradziła nam osoba z otoczenia Chodakowskiej. Jakie nowe zajęcia dla swoich fanek zaplanowała Ewa i co będzie nowością w jej drugim klubie? Tych informacji szukajcie w najnowszym wydaniu magazynu "Party". Ewa Chodakowska na pokazie mody Ewa Chodakowska na okładce swojego magazynu "Be Active" Selfie Ewy Chodakowskiej i Lefterisa Kavoukisa