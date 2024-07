Agnieszka Woźniak-Starak od dawna uważana jest za jedną z najlepiej ubranych prezenterek w polskim show-biznesie. Każda stylizacja, którą ma na sobie, to strzał w dziesiątkę! Nie inaczej jest tym razem. Gwiazda "Dzień dobry TVN" wybrała długi, szary płaszcz z dużym kołnierzem i klapami, pod którym widać klasyczną, luźną bluzę - także w odcieniach szarości. Cała stylizacja została jednak przełamana wyróżniającym się dodatkiem. Chodzi o torebkę. zobaczcie!

Reklama

Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak w zjawiskowej srebrnej sukni. Fani: "Ikona stylu i elegancji"

Agnieszka Woźniak-Starak łamie zimową stylizację barwną torebką

Agnieszka Woźniak-Starak jest jedną z ulubionych prezenterek "Dzień dobry TVN". Fani uwielbiają ją za naturalność, spokój i ciepło, które od niej bije. Jednak widzowie pokochali ją nie tylko za styl prowadzenia śniadaniówki TVN, ale również za jej świetne wyczucie stylu, które prezentuje w każdej swojej stylizacji. Agnieszka Woźniak-Starak przyzwyczaiła fanów do tego, że bardzo dobrze dopasowuje swoje stylizacje pod względem kolorystyki, a także do swojej sylwetki. Nie boi się także eksperymentów i w odważny sposób łączy dodatki. Często wybiera super modne elementy odzieży i wystarczy zwykły czarny płaszcz, by stylizacja Agnieszki Woźniak-Starak była hitowa.

Tym razem prowadząca "Dzień dobry TVN" postawiła na dominującą szarość.

Długi płaszcz przyciąga uwagę dużymi klapami oraz efektownym wykończeniem mankietów i ramion. Wygląda na niesamowicie miękki i przytulny. Pod płaszczem widać szarą bluzę w odcieniu podobnym, do odcienia płaszcza. Agnieszka Woźniak-Starak połączyła ją z czarną spódniczką, która podkreśla jej szczupłe nogi. Dół stylizacji zwieńczają długie, sznurowane botki. Jednak tym, co najbardziej rzuca się w oczy, jest kolorowa torebka w neonowych barwach, stanowiąca kropkę nad i.

Zobacz także

Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak w niebotycznie wysokich butach: "Plus kucyk to optycznie ponad 190 cm"

Trzeba przyznać, że Agnieszka Woźniak-Starak znowu wygląda zjawiskowo i udowadnia, że prosta stylizacja i ciekawe dodatki mogą stworzyć naprawdę rewelacyjny look.

Reklama

Przypomnijmy, że ostatnio gwiazda TVN podzieliła się wiadomością o swoim nowym projekcie zawodowym. Jak się okazuje, Agnieszka Woźniak-Starak wraz z Gabi Drzewiecką założyły swój kanał na YouTube, gdzie prowadzić będą rozmowy z zaproszonymi gośćmi.