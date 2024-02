Klaudia Halejcio już od dawna nie skupia się tylko na karierze aktorskiej, ale rozwija przede wszystkim swoją działalność w sieci, a nawet prowadzi własną agencję reklamową. To nie koniec, bo gwiazda "Pierwszej miłości" nieustannie angażuje się w nowe projekty i ma naprawdę napięty grafik. Do tego razem z narzeczonym planują uruchomić też własny kanał na YouTubie i niebawem biorą ślub. Paparazzi przyłapali ich właśnie podczas wyjścia do kawiarni. Tego dnia mieli bardzo poważne miny!

Zmyślona Klaudia Halejcio spaceruje z narzeczonym

Klaudia Halejcio i jej narzeczony niedawno wzięli udział w podcaście Żurnalisty i ostatecznie rozwiali wątpliwości na temat spekulacji, czy partner aktorki jest synem sławnego miliardera Józefa Wojciechowskiego. Para poruszyła też temat zmiany nazwiska przez Klaudię Halejcio po ślubie i zdradzili, że nie pobierają 800 + na swoją córeczkę Nel. Oboje stwierdzili jednogłośnie, że są do siebie bardzo podobni pod względem cech charakteru i doskonale im się razem współpracuje i rozwija kolejne projekty.

Tymczasem ostatnio Klaudia Halejcio i jej partner Oskar zostali przyłapani przez paparazzi w drodze do jednej z warszawskich restauracji. Aktorka miała bardzo poważną minę i nie wypuszczała telefonu z rąk. Tylko spójrzcie na nowe zdjęcia pary.

