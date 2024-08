Niepojęte, co spotkało 25-letnią aktorkę. Gdy wyszła z domu i zorientowała się, co stało się z jej samochodem, aż ją wmurowało. "Gdzie zmierza świat?!" - grzmiała na Instagramie. Sąsiad nie miał żadnych skrupułów i zostawił jej zaskakującą wiadomość.

Jest jedną z bardziej obiecujących aktorek młodego pokolenia, a popularność zyskała przede wszystkim za sprawą roli w "Rodzince.pl". Oprócz tego oglądać ją mogliśmy chociażby w: "Święta inaczej", "W lesie dziś nie zaśnie nikt" czy "Krime story. Love story". Poza tym Wiktoria Gąsiewska jest aktywna na Instagramie, gdzie zgromadziła już milion obserwujących! Tam chętnie pokazuje urywki ze swojego życia zawodowego oraz prywatnego.

Co jakiś czas aktorka wrzuca chociażby fotki z ukochanym Jasperem Sołtysiewiczem, który również jest aktorem. Teraz 25-latka podzieliła się wyjątkowo nieprzyjemną sytuacją i opowiedziała, jak skandalicznego czynu dopuścił się jej sąsiad!

Siemaneczko kochani! Błagam uświadomcie mnie, do czego to wszystko zmierza, gdzie zmierza świat?! I co się dzieje z ludźmi?!

- zaczęła.