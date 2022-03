Ewa Chodakowska 40 lat kończy dopiero 24 lutego, ale dzięki mężowi Lefterisowi Kavoukisowi zaczęła świętować miesiąc wcześniej! Na Instagramie trenerka pokazała swoim fankom pierwszy prezent jaki dostała od ukochanego. Okazało się, że mąż w wielkiej tajemnicy zamówił dla niej personalizowane auto – czarnego mercedesa-AMG G 63 wartego ponad milion złotych! Samochód już trafił do rąk Ewy, która do niedawna poruszała się po stolicy m.in. Smartem, Mini Cooperem, a od czasu do czasu jeździła też Lamborghini Urusem należącym do Lefterisa. Ale to nie koniec niespodzianek, jakie przygotował dla niej Kavoukis. W rozmowie z "Party" Ewa zdradziła, jaki jeszcze prezent na nią czeka! Trzeba przyznać, że mąż Ewy ma gest – na kolejny podarunek wydał nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych! Ewa Chodakowska szczerze o zarobkach. Ewa Chodakowska jest nie tylko jedną z ulubionych trenerek Polek. Oprócz platformy treningowej BeActive TV, prowadzi jeszcze kilka biznesów, które przynoszą jej milionowe zyski - jest współwłaścicielką m.in. klubu fitness, firmy kosmetycznej, cateringowej, a ostatnio wspólnie z mężem inwestują także w nieruchomości. Co więcej, od lat uznawana jest za jedną z najbardziej wpływowych kobiet w Polsce, co przekłada się też na gigantyczne zarobki. Nic więc dziwnego, że gwiazda może pozwolić sobie na naprawdę drogie ubrania czy samochody. Niedawno paparazzi przyłapali Chodakowską przy jednej z jej ulubionych restauracji. Ewa wraz z Lefterisem i przyjaciółmi wsiadali do jej nowiutkiego mercedesa, a gwiazda fitnessu miała na sobie stylizację wartą ponad 80 tysięcy złotych ! Chodakowska w mroźne popołudnie postawiła na ciepłą, futrzaną kurtkę matki KHRISJOY, która kosztuje ok. 10 tysięcy złotych i torebkę Chanel! I to nie byle...