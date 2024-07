Żywotność plemnika określa środowisko w jakim się on znalazł. Wysoka temperatura, poziom wilgotności, wytrysk w łonie kobiety lub poza ustrojem, to warunki, które wpływają na to ile żyją plemniki.

Wiedza o tym ile żyją plemniki jest niezbędna nie tylko dla tych, którzy starają się o dziecko, ale również dla tych, którzy unikają ciąży. Plemniki są odporne na niektóre warunki, dlatego szczegółowa wiedza na ich temat jest tak niezbędna.

Plemnik składa się z główki, szyjki oraz witki (ogonka). Porusza się ruchem spiralnym. Dzięki temu może przemieszczać się na wprost z prędkością 3 mm/min. Aby w pełni osiągnąć swój rozwój w jądrach mężczyzny plemniki potrzebują ok. 3 miesięcy (90 dni). Przy temperaturze 37º plemniki osiągają największą ruchliwość, może się ona utrzymać przez 10-12 godzin.

Plemniki poza ustrojem

Żywotność plemników uzależniona jest od warunków w jakich się znajdują od momentu ejakulacji oraz od ilości fruktozy w spermie. Jeżeli wytrysk nie skończył się w kobiecie, a nasienie zostało wystawione na warunki atmosferyczne, plemniki bardzo szybko stracą zdolność poruszania się i zginą (0,5 h do 4 h). Przyjmuje się, że ustanie żywotności plemnika następuje w chwili wyschnięcia spermy. Wyschnięte nasienie na dłoni, pościeli czy ręczniku nie jest więc niebezpieczne. Dla pełnej ochrony, dłonie, na których znajdowało się nasienie lub preejakulat (płyn pojawiający się na członku przed ejakulacją), należy umyć ciepłą wodą z mydłem i dobrze wytrzeć ręcznikiem zanim rozpoczniemy kontakt z miejscami intymnymi kobiety. Dzięki temu pozostałe na skórze plemniki zostaną zniszczone.

Żywotność plemników w drogach rodnych

Jeżeli wytrysk zakończy się w pochwie kobiety, wówczas żywotność plemników zależy od stanu śluzu. Śluz płodny (przezroczysty, lepki i rzadki) jest produkowany pod wpływem wysokiego natężenia estrogenów. Odczyn pH pochwy jest wtedy zasadowy i sprzyja żywotności plemników. Śluz wspiera plemniki w przemieszczaniu się do macicy. W tej wydzielinie plemniki mają zdolność do zapłodnienia przez ok. 48-72 godzin. W przypadku silnych plemników czas ten może być wydłużony nawet do 5 dni! Żywotność plemników jest też związana z trybem życia mężczyzny. Są one wrażliwe na siedzący tryb, stres, zanieczyszczone środowisko, intensywne sporty, otyłość i piwo. Niekorzystnie na ich trwałość wpływają też wszelkie anaboliki zażywane na wzrost masy mięśniowej. Powodują one deformację plemników – np. mają po dwie główki lub są pozbawione witek, przez co ich sprawność zostaje zmniejszona. Gdy wytrysk miał miejsce podczas dni niepłodnych, warunki przeżywalności plemników są niesprzyjające. Śluz jest gęsty, mętny i biały, a odczyn pH pochwy kwaśny. Plemniki w takich warunkach giną do 12 godzin.

W każdym wytrysku u sprawnego i zdrowego mężczyzny obecne jest 40 mln plemników. Połowa z nich zmierza w kierunku macicy, a pozostałe pełnią rolę statystów. Z 20 mln najsilniejszych plemników szansę na zapłodnienie ma niecałe 3 mln, a tak naprawdę wystarczy tylko 1, który dotrze do jajeczka i w porę je zapłodni. Pozostałe plemniki kończą swój żywot.