Świat kina w żałobie. Gene Hackman, 95-letni dwukrotny zdobywca Oscara, oraz jego 63-letnia żona, pianistka Betsy Arakawa, zostali znalezieni martwi w środę po południu w swojej rezydencji w Santa Fe. Ich śmierć wstrząsnęła fanami i całym Hollywood. Co udało się ustalić śledczym?

To on znalazł ciała Hackmana i jego żony

Makabrycznego odkrycia dokonał jeden z pracowników posiadłości Hackmana w Santa Fe Summit, ekskluzywnej dzielnicy na północny wschód od miasta Santa Fe. To on zadzwonił pod numer alarmowy 911, informując, że w domu znajduje się dwoje nieprzytomnych ludzi. Według przecieków do mediów, zapis rozmowy z operatorem linii ratunkowej wyraźnie wskazuje na szok i przerażenie świadka. Jego głos drżał, a w tle słychać było tłumione szlochy.

Do diabła... - powtarzał wielokrotnie, próbując opisać, co zobaczył.

Był tak roztrzęsiony, że początkowo nie potrafił określić, ile ciał znajduje się w rezydencji. Przekazał jedynie, że nikogo obcego tam nie widział, ale nie był w stanie podać ani płci, ani wieku ofiar. Kiedy służby dotarły na miejsce, potwierdziły śmierć Gene’a Hackmana i jego żony Betsy Arakawy. W domu znajdował się także martwy pies należący do pary, co jedynie wzmaga spekulacje dotyczące tego, co naprawdę wydarzyło się w ich rezydencji.

Możliwe przyczyny śmierci Hackmana i jego żony. Co wiemy do tej pory?

Na tym jednak nie koniec. Na miejscu znaleziono fiolki z lekami na receptę, co może sugerować, że śmierć miała związek ze środkami farmakologicznymi. Na razie jednak nie podano oficjalnej przyczyny zgonu aktora i jego żony. Śledczy badają różne możliwości, w tym zatrucie lekami lub inne czynniki zdrowotne. Nieoficjalnie mówi się, że Hackman w ostatnich latach miał poważne problemy zdrowotne, ale nic nie wskazywało na to, że jego życie było zagrożone.

Śledczy wciąż badają okoliczności tajemniczej śmierci Gene'a Hackmana i jego żony, Betsy Arakawy. Wstępne ustalenia nie wskazują na udział osób trzecich, a na miejscu znaleziono fiolki z lekami na receptę, co może sugerować zatrucie farmakologiczne. Nieoficjalnie mówi się, że Hackman miał poważne problemy zdrowotne, ale nic nie wskazywało na bezpośrednie zagrożenie życia.

Autopsja nie wykazała obrażeń zewnętrznych, dlatego zlecono testy toksykologiczne oraz badanie na obecność tlenku węgla:

Przeprowadzono autopsję. Wstępne ustalenia nie wykazały obrażeń zewnętrznych u żadnej z osób. Zlecono testy na obecność tlenku węgla i toksykologiczne dla obu osób. Sposób i przyczyna śmierci nie zostały ustalone. Oficjalne wyniki autopsji i raporty toksykologiczne są w toku. Śledztwo pozostaje otwarte - przekazano w komunikacie.

Śledczy analizują również warunki w rezydencji – w pobliżu ciała Betsy Arakawy znaleziono przewrócony grzejnik, który mógł mieć wpływ na zdarzenie.

Tymczasem "Daily Mail" podał nowe, szokujące informacje na temat okoliczności tragedii. Według serwisu, ciała pary znajdowały się w stanie częściowej mumifikacji, co sugeruje, że zgon nastąpił na długo przed ich odnalezieniem.

Funkcjonariusze znaleźli również błotnistą substancję przy nogach aktora. Ciało jego żony leżało przy wejściu do łazienki, a na blacie znajdowały się rozrzucone tabletki na receptę. Obok głowy Betsy znajdował się przewrócony grzejnik, który mógł upaść, gdy kobieta osunęła się na podłogę. Te nowe ustalenia rzucają dodatkowe światło na sprawę, jednak wciąż pozostaje wiele pytań.

Reakcje na śmierć aktora i jego żony

Wieść o śmierci Gene’a Hackmana wstrząsnęła światem kina. Aktor, znany z ról w takich filmach jak "Francuski łącznik" czy "Bez przebaczenia", był jedną z legend Hollywood. W sieci pojawiły się liczne kondolencje od fanów, a także znanych osobistości z branży filmowej.

Hollywoodzka Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej wydała oświadczenie, w którym nazwała Hackmana "ikoną, której talent pozostanie niezapomniany". Wielu aktorów i reżyserów podkreśla, jak wielki wpływ miał na kino i jaką pustkę zostawia po sobie.

Śledztwo w sprawie śmierci Gene’a Hackmana i jego żony nadal trwa. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z tragicznym wypadkiem, czy też w grę wchodzą inne czynniki? Kolejne dni mogą przynieść nowe, szokujące ustalenia.

