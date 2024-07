Po trzydziestce z każdym rokiem trudniej jest zajść w ciążę i ją utrzymać. Przełomowy jest 35. rok życia, po którym urodzenie dziecka może być jeszcze bardziej skomplikowane ze względu na zmiany hormonalne zachodzące w organizmie. Ciąża po 35. roku życia wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia u dziecka wad genetycznych i niektórych chorób, np. cukrzycy czy nadciśnienia.

Trudności z zajściem w ciążę po 35 roku życia

Z biologicznego punktu widzenia najlepszy czas na rodzenie dzieci to okres od 23. do 27. roku życia. Po tym czasie płodność stopniowo zaczyna spadać – pierwszym progiem spadku jest 30 lat, kolejnym 35 lat, wówczas znacznie wzrasta ryzyko poronienia i wystąpienia wad genetycznych u dzieci, a po 45. roku życia odsetek poronień sięga aż 90%. Wiąże się to ze zmianami w gospodarce hormonalnej i zużyciem materiału genetycznego. Komórek jajowych jest coraz mniej, ponieważ kobieta ma ich określoną liczbę i są one uwalniane w cyklach miesięcznych. Utrzymanie ciąży również może być problemem, ponieważ spada ilość wytwarzanych hormonów za to odpowiedzialnych.

Zdrowa ciąża po 35. roku życia

Świadome i dojrzałe macierzyństwo u kobiet 35-letnich i starszych niesie wiele korzyści dla dziecka. Przeważnie ma ono zapewnione dobre warunki do rozwoju, a matka jest do niego bardziej cierpliwa. Jeśli kobieta jest w dobrej formie fizycznej, nie choruje przewlekle np. na nadciśnienie i bardzo chce mieć dziecko, nikt nie powinien jej tego odradzać ze względu na wiek.

Zakres badań polecanych kobietom w ciąży po 35. roku życia

Ciąża po 35. roku życia wymaga dokładnego zaplanowania i wykonania badań, które pozwolą ocenić ryzyko. Ważne są badania prenatalne, które pozwolą wykryć wady genetyczne i wszelkie nieprawidłowości. USG daje obraz płodu, na jego podstawie można naocznie stwierdzić ewentualne uszkodzenia. Test potrójny ocenia natomiast ryzyko wystąpienia wad genetycznych u malca, wykonuje się go z krwi matki. Także do tego służy test PAPP–A. Dostępne są też metody inwazyjne zbadania, czy dziecko jest w pełni zdrowe, ale niosą ze sobą ryzyko poronienia.

