Aneta Glam i Caroline Derpienski nie ukrywają do siebie wzajemnej niechęci. Kobiety zarzucają sobie kłamstwa i uważają, że jedna dla drugiej jest autorytetem i wzorem, którą ta druga naśladuje. Tym razem zachowanie Anety Glam skomentowała jej była przyjaciółka Justyna Gradek - polska celebrytka i modelka, która swój debiut miała podczas konkursu na najpiękniejszą mamę i córkę, gdzie wystąpiła ze swoją mamą.

Caroline Derpienski na InstaStories opublikowała zaproszenie na profil influencerki - Justyny Gradek. Ta zaś postanowiła opowiedzieć o swojej znajomości z Anetą Glam. Wyznała, że kiedyś miały dobre kontakty, aż do pewnej sytuacji. Kobieta opowiedziała, że wydarzenie miało miejsca na Mykonos, gdzie rzekomo pojawił się konflikt kiedy Gradek pojechała na urodziny Glam.

Modelka wyznała, że narzutka, którą na siebie ubrała była z frędzelkami, a pod spodem kobieta miała strój kąpielowy. Przyjaciółki miały wybrać się do klubu "Scorpios". Gradek poinformowała, że ubiór mocno uwydatniał jej kształty, co miało nie spodobać się Anecie Glam.

Według słów Gradek Aneta Glam zaproponowała jej, aby ta ubrała jej sukienkę. Justyna Gradek stwierdziła, że chce iść tak ubrana, ponieważ dobrze się czuje w tym stroju. Między celebrytkami nawiązała się dyskusja.

W takim razie po prostu jutro lecę do domu. I tyle. A ona do mnie to, czemu nie dzisiaj?

- opowiedziała dalej ex przyjaciółka Glam.