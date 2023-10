Justyna Steczkowska i Leon Myszkowski pojawili się w studiu "Dzień Dobry TVN" aby opowiedzieć o swojej wyjątkowej relacji! Jak się dogadują? Jaką mamą jest gwiazda polskiej sceny muzycznej? Czy jej syn, który jest DJ-em, namówi piosenkarkę na wspólny singiel? Zobaczcie, co zdradzili Steczkowska i jej 21-letni syn w wywiadzie! Czym zajmuje się syn Justyny Steczkowskiej, Leon? Leon Myszkowski to najstarszy syn Justyny Steczkowskiej, ma 21 lat. Jako niemowlę pojawił się z mamą na okładce magazynu "VIVA!", a więc można powiedzieć, że dorastał na naszych oczach ! Leon ma na swoim koncie książę kulinarną, występu w kilku programach telewizyjnych, a jego największą pasją jest muzyka - niedawno został DJ-em, komponuje również własne utwory. Justyna jest z niego dumna, bo przede wszystkim, wyrósł na... dobrego człowieka: Lubi jeść, świetnie gotuje. Ma swój charakter i to mocny. Wie, czego chce, dąży do swoich celów, przy okazji jest bardzo zabawny, uroczy, śmieszny, z nim się nie da nudzić. [...] Całkiem nieźle wychowany, w sensie empatii do ludzi, dzielenia się tym, co ma - mówiła w "Dzień Dobry TVN" Justyna Steczkowska. Justyna i Leon zdradzili, że być może nagrają kiedyś wspólny utwór. To właśnie Steczkowska jest pierwszą recenzentką tego, co tworzy jej syn! Zawsze przysyła mi: mama, posłuchaj, co myślisz. Więc jako zawodowy muzyk też mu doradzam - tłumaczy Justyna. Nie zabrało również tematu dorastania! Leon zdradził, że nie przechodził buntu: Czy ja się jakoś buntowałem? Ja po prostu nie lubiłem chodzić do szkoły. Wydaje mi się, że w pewnym wieku chodzi się tam dla kolegów, a nie dla nauki - śmiał się Myszkowski. Justyna Steczkowska chce zostać babcią! Co na to Leon? Leon...