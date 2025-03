Małżeństwo Agaty i Piotra z 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od początku było pełne napięć i nieporozumień. Już podczas podróży poślubnej pojawiły się konflikty, które z czasem tylko narastały. Ostatecznie para przestała utrzymywać kontakt jeszcze przed finałem, co zapowiadało rozwód.

Reklama

Co więcej, Piotr nie pojawił się na finale programu, a przed naszą kamerą wyznał, że poznał wówczas nową osobę, co dodatkowo utwierdziło go w decyzji o rezygnacji z udziału w odcinku. A to nie wszystko.

Piotr tłumaczy nieobecność na finale "ŚOPW"

Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczył wszystkich, rezygnując z udziału w finale programu - była to pierwsza taka sytuacja w historii show. Jak wyjaśnił przed naszą kamerą, decyzję o nieobecności podjął już wcześniej.

Oficjalnie powiedziałem podczas nagrań, że moja decyzja o rozwodzie już zapadła i że nie pojawię się w dniu decyzji - wyznał.

Dodał też, że chciał uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

Chciałem oszczędzić sobie kolejnych awantur, dziwnych zachowań, które wiedziałem, że na milion procent będą wyemitowane - przyznał.

Piotr zdradził również, że mimo wcześniejszych deklaracji produkcja próbowała nakłonić go do zmiany decyzji.

Do ostatniego dnia robiono wszystko, żebym przyjechał. Oferowano mi hotel, transport, a nawet kierowcę, który miałby mnie zawieźć i przywieźć do domu - powiedział w rozmowie z nami.

Wyznał też, że w tym czasie poznał nową osobę.

Spotykałem się wtedy z kimś i to tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że decyzja była słuszna - oznajmił Piotr.

A co jeszcze nam zdradził w tym temacie? Tego dowiecie się, oglądając nasze wideo! A cały wywiad z Piotrem możecie zobaczyć na naszym kanale Youtube. Link poniżej!

Zobacz także: