Barbara Sienkiewicz zmarła 7 czerwca. Aktorka, która została matką w wieku 60 lat, osierociła dwójkę dziewięcioletnich dzieci. Na razie wiadomo, że bliźnięta trafiły do pieczy zastępczej i sąd rodzinny zdecyduje, kto zajmie się ich opieką. Teraz wyszły na jaw nowe fakty w sprawie pogrzebu aktorki i okazuje się, że Barbara Sienkiewicz jednak spisała testament.

Barbara Sienkiewicz zmarła w wieku 69 lat i oprócz dziewięcioletnich dzieci nie miała żadnej rodziny. Po śmierci aktorki okazało się, że nie ma osoby, która mogłaby zająć się organizacją pogrzebu oraz opieką nad dziećmi. Ostatecznie Anna i Piotr trafili do interwencyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej, a następnie do rodziny zastępczej. Sytuacja jest naprawdę trudna. Niedawno Związek Artystów Scen Polskich złożył deklarację, że podejmie się organizacji pogrzebu, a teraz wyszło na jaw, że Barbara Sienkiewicz jednak napisała testament:

Sprawa pogrzebu aktorki w końcu ruszyła z miejsca i wygląda na to, że już niebawem odbędzie się uroczystość pogrzebowa Barbary Sienkieiwcz.

Osoba zaprzyjaźniona z panią Basią i wymieniona w testamencie jeszcze się do nas nie zgłosiła w sprawie zasiłku, ale jesteśmy z nią w kontakcie. Prosi jednak o nieujawnianie swoich danych. Oczywiście, jeżeli ta osoba będzie chciała wsparcia ze strony ZASP-u, to my wypłacimy odpowiedni zasiłek pogrzebowy osobie upoważnionej. Na razie jednak nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej prośby o pomoc. Jesteśmy jednak w gotowości

zdradziła dla 'Super Expressu' prezes Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich Marlena Miarczyńska