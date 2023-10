Czy to koniec miłosnego show TVN-u? Internauci przewidują jego rychły koniec. Mają ku temu liczne powody, o których śmiało piszą w instagramowych komentarzach na oficjalnym profilu "Hotelu Paradise". Ci są przekonani, że rajski hotel zamienił się w... "Sanatorium Miłości". Dlaczego? "Hotel Paradise 7": Internauci bezlitośni dla produkcji Wraz z jesienną ramówką TVN-u, na szklanych ekranach pojawiło się uwielbiane, miłosne show TVN, "Hotel Paradise". Już jego pierwsze odcinki wskazywały na to, że siódma edycja przyniesie wiele skrajnych emocji - wszystko przez barwne postacie, które od samego początku postawiły na taktykę i knucie. Początkowo to Sabina i Roch byli mocno komentowaną parą. Później jednak wejście nowej uczestniczki bardzo namieszało w rajskim hotelu. Wówczas internauci stwierdzili, że Łucja z "Hotelu Paradise 7" jest źle traktowana , a produkcja powinna zareagować na niewłaściwe zachowania. Zobacz także: "Hotel Paradise 7": Karolina przeszła ogromną metamorfozę. Pokazała, jak wyglądała przed powiększeniem ust Ta jednak szybko pożegnała się z programem. Podobnie jak nowy uczestnik, który nie miał szans na to, aby dać się zapamiętać. Pomimo faktu, że produkcja robi co może, aby w miłosnym show sporo się działo, wszystko wskazuje na to, że widzowie nie są zadowoleni. Ostatnio oberwało się Karolinie z "Hotelu Paradise 7" . Wszystko przez to, że modelka źle traktowała swojego programowego partnera. Kiedy para doszła do porozumienia, widzowie natomiast uznali, że Ci zachowują się jak stare, dobre małżeństwo: - Oni pojechali sobie poleżeć w łóżku - rozpisują się internauci. Zobacz także: "Hotel Paradise 7": Marietta ostro o uczestniczkach: "To są to po prostu kompleksy" Niestety inni...