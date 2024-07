Często szukamy porad na temat tego jak poprawić relacje w związku, jak przetrwać kryzys czy jak uratować związek – wniosek z tego taki, że wiedza na temat tego, jak dbać o związek, jest dla nas ważna dopiero wtedy, gdy zaczyna dziać się coś złego i pojawia się potrzeba naprawy tego, co zepsuliśmy. Tymczasem o relacje trzeba dbać nie tylko od wielkiego dzwonu czy też od kryzysu – jak to zrobić?

Reklama

Rozmawiajcie ze sobą

Żeby dbać o związek, trzeba przede wszystkim ze sobą rozmawiać. I to nie o schabowym na obiad lub chrapaniu sąsiada. Albo może inaczej – nie tylko o tym. Rozmowy o tym, jak minął dzień oczywiście też są bardzo ważne. Zmierzam do tego, jak bardzo ważne jest mówienie także o swoich uczuciach, potrzebach, wątpliwościach, planach, marzeniach i tak dalej, i tak dalej... No dobrze, jeśli jego marzeniem jest schabowy, to mówcie i o tym schabowym!

Budujcie intymność

Intymność to nie tylko seks. Oczywiście, seks jest ważny, ale nie zawsze oznacza miłość, szczególnie na początku związku, gdy chodzi przede wszystkim o przyjemność. Jak w takim razie budować intymność? Spędzając czas tylko we dwoje, przytulając się, całując, rozmawiając, bawiąc się, wspólnie gotując. I przede wszystkim okazując sobie uczucia. Gdy jesteście na tyle zapracowani, że trudno spontanicznie wygospodarować wspólne chwile, ustalcie jakieś terminy w grafiku. Jeśli jesteście z dala od siebie z powodu np. delegacji, starajcie się być mimo to w kontakcie, dzwoniąc do siebie, wysyłając smsy, zdjęcia. Nie dopuszczajcie do tego, żeby druga osoba miała poczucie, że całkiem zapomnieliście o niej. Żeby poprawić relacje w związku czasem wystarczy po prostu nic w nim nie zepsuć.

Reklama

Bądźcie dla siebie łagodni

Podstawą do tego, by poprawić relacje w związku, jest wzajemna akceptacja – docenianie swoich mocnych stron, zalet, ale także i pogodzenie się z tym, że nie jesteście (i nikt nie jest) doskonali. Może ona ma cellulit, a on chrapie w nocy – i co z tego? Skupcie się na tym, co jest naprawdę ważne w byciu razem i na tym, w czym jesteście dobrzy – nikt nie ma tak dużego wpływu na samoocenę jak partner (no, może jeszcze rodzice, ale tu nigdy nie da się konkurować). Dlatego wzmacniajcie się nawzajem, wspierajcie, krótko mówiąc – dbajcie o siebie. To najprostsza droga, by dbać o związek.