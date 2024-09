Jacek Wójcik z "Królowych życia" mieszka w Kłodzku, które mierzy się z okrutną powodzią.

Przekazał smutne wieści między innymi na temat męża Edzi.

Dagmara Kaźmierska pilnie wróciła do Polski. Na dotkniętych klęską żywiołową terenach została jej rodzina. Dramatyczną sytuację z zalanego wodą Kłodzka relacjonował też Conan Kaźmierski, który przebywając na miejscu oferował pomoc potrzebujących. W Kłodzku znajduje się także dom rodzinny Jacka Wójcika z "Królowych życia". Chociaż celebryta zapewnia, że jego dom nie ucierpiał to tragedia dotknęła wielu jego bliskich. Tak opowiadał o sytuacji swojej koleżanki:

Mówiła, że się boi, że się dom zawali. Drzewa się walą, a to, co płynie, wali o ten dom. Ona bała się, że się jej dom zawali. Pojechałem tam i powiedziałem policjantowi, że tam są ludzie, którzy oczekują pomocy. Myślałem, że zabiorę ją do siebie do domu. Nie wpuścili mnie, ale znajoma za godzinę do mnie zadzwoniła, że strażacy przypłynęli łódką i ją ewakuowali. Inni znajomi maję też sklepy i biznesy, które ucierpiały

- mówił w rozmowie z Faktem.