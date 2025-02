Zagraniczni fani Eurowizji zachwyceni Steczkowską. Niewiarygodne, co o niej wypisują

Oto jak zareagowali zagraniczni fani, po tym jak dowiedzieli się, że Justyna Steczkowska została reprezentantką Polski na Eurowizję 2025: "Nie chcę wierzyć, że to ta sama kobieta co w 1995". Występ Steczkowskiej z preselekcji do Eurowizji 2025 robi furorę w sieci. Odtworzono go setki tysięcy razy.