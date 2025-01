19 stycznia br. o godzinie 15:20 na Polsacie emitowana będzie komedia "Wkręceni". W obsadzie zobaczyć można Bartosza Opanię, Pawła Domagałę, czy Piotra Adamczyka.

Reklama

Polsat o 15:20 puści film "Wkręceni"

Od premiery komedii "Wkręceni" minęło już ponad 10 lat, a nadal bawi ona widzów. Głównymi bohaterami pierwszej części filmu "Wkręceni" są:

Franek "Franczesko" Szpak (Piotr Adamczyk),

Zenobiusz "Zeno" Kozioł (Bartosz Opania),

Józef "Fikoł" Parys (Paweł Domagała).

Cała trójka pracuje w fabryce samochodów, ale wskutek restrukturyzacji tracą pracę. Zdesperowani i zniechęceni do życia, postanawiają wyruszyć na wspólną wycieczkę, by zapomnieć o problemach. Ich losy przybierają niespodziewany obrót, gdy w drodze do Warszawy zostają omyłkowo wzięci za niemieckich inwestorów przez przedstawicieli lokalnych władz.

Bohaterowie szybko odnajdują się w nowej roli, czerpiąc korzyści z sytuacji i wcielając się w rolę bogatych biznesmenów. Jednak ich próba utrzymania tej maskarady prowadzi do szeregu przezabawnych komplikacji, kłamstw i sytuacji, które z każdym kolejnym krokiem stają się coraz bardziej absurdalne.

Styl i humor we "Wkręconych"

"Wkręceni" to typowa polska komedia, która czerpie z humoru sytuacyjnego i słownego. Postacie są przerysowane, a ich dialogi pełne są zabawnych zwrotów i charakterystycznych dla Śląska elementów językowych. Twórcy filmu zgrabnie żonglują stereotypami – od pracy w fabrykach, przez prowincjonalne życie, aż po obraz "wielkiego świata" biznesu – co czyni film bliskim polskim realiom. Oprócz trzech głównych bohaterów, na ekranie pojawiają się również znane twarze polskiego kina, m.in. Katarzyna Glinka i Kacper Kuszewski, którzy wzbogacają komediowy klimat filmu.

Reklama

Film spotkał się z mieszanymi recenzjami – niektórym widzom przypadł do gustu za swoją lekkość i humor, podczas gdy inni krytykowali go za przewidywalną fabułę i kliszowe przedstawienie bohaterów. Pomimo tego "Wkręceni" odnieśli sukces kasowy, co zaowocowało powstaniem kontynuacji – "Wkręceni 2", wydanej w 2015 roku. Film jest doskonałym wyborem dla osób szukających prostej, niezobowiązującej rozrywki i chwili relaksu przy lekkiej, polskiej komedii.