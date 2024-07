Kryzysy zdarzają się w każdym związku. Tak naprawdę nawet księżniczka Walta Disneya po napisach końcowych musi pracować nad swoim małżeństwem z uroczym księciem z bajki. Niekiedy problemy zaczynają nas przerastać na tyle, że pojawia się widmo rozstania – jak uratować związek?

1. Zdiagnozujcie problem

Żaden dobry lekarz nie zaczyna leczenia, zanim nie postawi właściwej diagnozy. Z leczeniem relacji jest identycznie – zanim zaczniecie na chybił trafił próbować coś naprawić, sprawdźcie najpierw, co dokładnie się zepsuło. Określenie „wszystko” albo „coś jest nie tak” jest pewnie zgodne z waszymi uczuciami, ale te z kolei wywołane są przez jakieś konkretne rzeczy. Czy chodzi o to, że nie rozmawiacie ze sobą lub rozmawiacie o nieistotnych rzeczach? A może chodzi o zawiedzione zaufanie. A może o niewierność. A może nałożyło się dużo rzeczy. Usiądźcie razem i na spokojnie zastanówcie się nad tym. Nie zawsze jest to proste – może potrzebujecie pomocy z zewnątrz?

2. Dlaczego jesteście razem

Coś Was do siebie przyciągnęło, coś zafascynowało. Co to było? Zastanówcie się wspólnie, dlaczego postanowiliście być razem – czy mieliście wspólne plany, myśleliście o wspólnej przyszłości? Dzięki temu będziecie bardziej zmotywowani do tego, żeby pracować nad relacją i szukać sposobów jak uratować wasz związek.

3. Ustalcie zasady

Jeśli już wiecie, co jest nie tak i chcecie to zmienić, ustalcie jak to zrobić. Ważne, by ustalonych przez siebie zasad przestrzegać – jeśli ustaliliście, że np. soboty spędzacie razem, róbcie to, chyba że naprawdę powstrzymuje was coś, na co nie macie wpływu. Starajcie się jednak nie szukać wymówek – to jak bardzo się staracie to też wyznacznik tego, jak bardzo wam zależy.

5. Poproście o pomoc

Czasami trudno samemu ustalić w czym tkwi problem lub nawet spokojnie o tym porozmawiać. Być może potrzebujecie wsparcia? Może to być wasz wspólny przyjaciel, ale istnieje ryzyko, że nie będzie obiektywny lub po prostu w waszych oczach będzie trzymał czyjąś stronę. Poza tym mimo najszczerszych chęci może nie mieć właściwych kompetencji do tego. Rozważcie wspólną wizytę u terapeuty par, terapeuty małżeńskiego lub po prostu psychologa, którzy będą obiektywni i przede wszystkim dysponują odpowiednią wiedzą jak uratować związek.

6. Zacznijcie od początku

Gdzie byliście na pierwszej randce? Gdzie po raz pierwszy się pocałowaliście? Spróbujcie iść śladami przeszłości – odwiedźcie ważne dla was miejsca, przeżyjcie to jeszcze raz. Może ta magia ciągle gdzieś tam jest i musicie po prostu znów ją odnaleźć? Nie poddawajcie się.

Jeśli udało się wam zażegnać kryzys, czego szczerze życzę, to wspaniale. Pamiętajcie jednak, że to nie koniec walki o związek – bycie razem to ciągła praca nad relacją, budowanie zaufania, intymności i otwarta komunikacja. Rzeczy, które robiliście, by uratować związek, powinny wam towarzyszyć przez cały czas.