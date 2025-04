O Grzegorzu Milewskim zrobiło się głośno za sprawą jego udziału w trzecim sezonie „Love Never Lies: Polska”, gdzie wraz z Martą Rentel, znaną jako Martirenti, tworzyli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par. Ich związek nie przetrwał jednak próby i jak dziś wiadomo, nie rozstali się w najlepszych stosunkach. W sieci ostatnio coraz częściej pojawiały się spekulacje, że Grzegorz spotyka się ze znaną influencerką Ewą Zawadą, która niedawno rozstała się z mężem. Internauci znaleźli na to dowody i choć oboje długo milczeli, teraz wyszło na jaw, że to prawda. Zarówno Grzegorz, jak i Ewa wydali oświadczenia w tej sprawie.

Grzegorz z "Love Never Lies" oficjalnie potwierdza nowy związek

Po głośnym rozstaniu Grzegorza Milewskiego i Marty Rentel szybko pojawiły się spekulacje, że influencer nie jest już singlem. Fani zaczęli łączyć go z Ewą Zawadą, znaną jako Dobra Faza, która w lutym bieżącego roku ogłosiła, że po trzech latach od ślubu rozwodzi się. Informacja ta wstrząsnęła jej fanami..

Internauci szybko dopatrzyli się szczegółów, które miały potwierdzać relację Ewy i Grzegorza. Według użytkowników TikToka para spędziła razem Dzień Kobiet, a dowodem na to miały być zdjęcia udostępnione na ich profilach społecznościowych. Choć pozornie były to różne kadry, czujne oko fanów wychwyciło podobne tło, co natychmiast wywołało lawinę spekulacji w sieci. TikTok szybko zapełnił się teoriami, a fani nie mieli wątpliwości, że Grzegorz i Ewa są sobie bardzo bliscy.

Wobec rosnących spekulacji Grzegorz Milewski, uczestnik programu „Love Never Lies”, postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości i oficjalnie potwierdził, że jest w związku z Ewą Zawadą. W emocjonalnym oświadczeniu opublikowanym na Instagramie napisał:

Myślę, że wielu z Was już o tym słyszało, więc chcę powiedzieć to wprost – tak, jestem w związku z Ewą i jestem bardzo wdzięczny, że ta wspaniała kobieta pojawiła się w moim życiu

Podkreślił, że z poprzednich doświadczeń nauczył się, jak ważne jest dla niego zachowanie równowagi między tym, co publiczne, a tym, co prywatne.

Dlatego, choć nie zamierzam ukrywać tej relacji, chcę ją pielęgnować z poszanowaniem naszej prywatności - oznajmił.

Grzegorz dodał również, że zamierza dzielić się wspólnymi chwilami, ponieważ bycie w relacji stanowi dużą część jego codzienności.

Bardzo doceniam Wasze wsparcie i liczę na zrozumienie – pozwólcie nam cieszyć się tym na własnych zasadach. Dziękuję za wszystkie dobre słowa! - zakończył swoje oświadczenie.

Emocjonalne wyznanie Ewy Zawady o związku z Grzegorzem

Ewa Zawada, znana influencerka i DJ-ka, również postanowiła zabrać głos w tej sprawie i na Instagramie napisała:

Długi czas milczałam na temat mojej nowej sytuacji życiowej. Chciałam tym milczeniem uszanować mój poprzedni związek - oznajmiła.

Przyznała, że ostatnio musiała ograniczyć swoją aktywność w mediach, ponieważ ciężko było jej być w pełni sobą, gdy coś tak ważnego musiała ukrywać przed fanami. Ewa potwierdziła oficjalnie związek z Grzegorzem Milewskim, pisząc:

Postanowiłam się podzielić z Wami ważną częścią mojego życia. Potwierdzam, tak – jestem w związku z Grzegorzem i jestem ogromnie szczęśliwa.

Dodała, że buduje relację, która wiele dla niej znaczy. W swoim oświadczeniu podkreśliła również, jak ważna jest dla niej ochrona prywatności.

Zawsze trzymałam granice mojej prywatności, ponieważ ma to dla mnie ogromne znaczenie – mam nadzieję, że uszanujecie to, ile będę chciała pokazać, a ile pozostanie tylko dla nas. - podsumowała.

Martirenti o związku Grzegorza i Ewy

Po tym, jak pojawiły się plotki o związku Grzegorza Milewskiego z Ewą Zawadą, znaną jako Dobra Faza, głos w sprawie zabrała również Marta Rentel, szerzej znana jako Martirenti. W rozmowie z Pomponikiem odniosła się do medialnych doniesień na temat swojego byłego partnera.

Słyszałam – przyznała krótko

Zapytana o to, czego życzy Grzegorzowi i Ewie, odpowiedziała w sposób, który nie pozostawił wątpliwości co do jej stosunku do nowego związku byłego chłopaka.

Miłości, szczęścia i wszystkiego najlepszego – powiedziała z wyraźną ironią.

