Czy aspirynę można zastąpić imbirem? Kwas acetylosalicylowy, nazywany potocznie polopiryną lub aspiryną to lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Niestety, jak każdy farmaceutyk wywołuje objawy niepożądane.

Reklama

Właściwości aspiryny

Aspiryna to powszechnie stosowany lek na przeziębienie. Można ją kupić właściwie wszędzie: w małym sklepiku spożywczo-przemysłowym na wsi, na stacji benzynowej, w markecie. Na popularność aspiryny i polopiryny duży wpływ miały badania z 1995 roku – okazało się wówczas, że usprawnia także pracę serca. Lekarze wskazywali, że powinny ją łykać codziennie osoby po zawale serca oraz udarze. Dowiedziono także, że aspiryna łagodzi oznaki kaca.

Przeciwwskazania do zażywania aspiryny

Nie wolno zapominać, że kwas acetylosalicylowy to lek, należy więc dawkować go rozsądnie, aby sobie nie zaszkodzić. Niestety, lekarze nie są zgodni co do tego, czy wszyscy i w jakich odstępach czasowych powinni zażywać aspirynę (nie wiadomo chociażby, czy łykać ją codziennie, czy też co drugi dzień). Ponadto, może wywoływać m.in. uszkodzenia błony śluzowej żołądka, zapalenia nerek, wątroby oraz reakcje alergiczne. Na nasze szczęście odkryto, że imbir wykazuje właściwości bardzo zbliżone do tych, które występują po zażyciu aspiryny.

Zobacz także

Co to jest imbir?

Imbir to roślina, która pochodzi z Chin i Indii. Szybko zyskała popularność w Europie, stała się modna także w Polsce. Ta egzotyczna roślina słusznie budzi zainteresowanie.

Dobroczynne działanie imbiru

W skład imbiru wchodzi zingiberol a także gingerol i zinferon, które wykazują lecznicze działanie. Imbir, podobnie jak aspiryna działa przeciwbólowo, bardzo dobrze sprawdzi się przy przeziębieniu i leczeniu migreny. Ta aromatyczna przyprawa znad Oceanu Spokojnego przyniesie ulgę w bólu stawów i mięśni. Imbir poprawi pracę krwi, chroni przed tworzeniem zakrzepów oraz doskonale rozgrzewa. Powstrzyma też nudności i wymioty, które są bardzo powszechnymi objawami kaca.

Sposoby spożywania imbiru

Skoro można uzyskać zbliżone efekty, używając naturalnych sposobów, zamiast środków farmaceutycznych, to z pewnością warto to robić. Imbir możesz jeść na surowo – obierz nożem skórkę. Świeży korzeń zetrzyj na tarce i dodaj do owoców morza lub mięsa o mdłym smaku, np. wieprzowiny, a potrawa zmieni się nie do poznania. Doskonale komponuje się z przyprawami korzennymi, np. goździkami, liściem laurowym, pieprzem. Imbir mielony samodzielnie w domu, lub w formie gotowej suszonej przyprawy, bardzo dobrze sprawdzi się w połączeniu z potrawami słodkimi – ciastami, zwłaszcza piernikami i deserami z pieczonych jabłek. Kilka wiórek imbiru możesz zalać wrzącą wodą, do której dodaj herbatę – uzyskasz doskonały rozgrzewający napój. Imbir możesz spożywać także w formie marynowanej oraz kandyzowanej.

Kto nie powinien jeść imbiru?

Reklama

Na imbir powinny uważać kobiety w ciąży, karmiące piersią a także osoby cierpiące na chorobę refluksową przełyku i wrzody. Przeciwwskazania wynikają z ostrego smaku imbiru.