W ostatnim czasie wszyscy mówią o wydarzeniach, jakie mają miejsce w życiu Michała Wiśniewskiego. Jakiś czas temu piosenkarz usłyszał wyrok bezwzględnego więzienia. Czy wokalista Ich Troje faktycznie będzie się musiał pożegnać z wizją zamieszkania w nowej, podwarszawskiej willi?

Cela więzienna zamiast willi Michała Wiśniewskiego

To na pewno nie jest łatwy czas w życiu popularnego wokalisty. Zaledwie kilka dni temu Michał Wiśniewski został skazany! Usłyszał wówczas wyrok pozbawienia wolności. Wszystko przez sprawę sprzed lat - 17 lat temu wokalista stanął przed Sądem Okręgowym Warszawa-Północ w sprawie wyłudzenia od firmy SKOK Wołomin kilku milionów złotych. Gwiazdor nie był w stanie spłacić zaciągniętego zobowiązania. W związku, z czym w październiku 2021 roku padły zarzuty dotyczące "doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości". 26 listopada artysta ponownie pojawił się w sądzie, w celu zeznań. Nie spodziewał się jednak takiego zakończenia.

2023.10.26 Warszawa

Michal Wisniewski

FOT EXCLUSIVE34

Okazało się, że 30 października padł wyrok - artysta został uznany za sąd za winnego - sąd skazał go więc na karę 1,5 roku pozbawienia wolności, a także grzywnę o wysokości 60 tys. złotych i pokrycie kosztów sądowych (20 tys. złotych). Czy to oznacza, że Michał Wiśniewski już niebawem będzie musiał zamienić swoje warszawskie luksusy na więzienną celę? Wszystko na to wskazuje.

2023.10.26 Warszawa

Michal Wisniewski

FOT EXCLUSIVE34

Pomimo faktu, że artysta nie przyznaje się do winy, ten musi liczyć się ze smutnymi konsekwencjami. Wiadomo, że wokalista obecnie jest w trakcie budowy okazałej posiadłość pod Warszawą, o wartości 5 mln zł. Tymczasem przed gwiazdorem pojawia się perspektywa zamieszkania w celi. Na jakie warunki może liczyć? Jak podaje Super Ekspress, cela, w jakiej może wylądować muzyk mierzy mniej niż 3 m2.