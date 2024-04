Wczorajszy odcinek "Tańca z Gwiazdami" dostarczył widzom ogrom wrażeń. Obojętnie nie dało się przejść choćby obok choreografii Roksany Węgiel i Kassina, którzy po raz kolejny zmietli konkurencję. Tuż po odcinku wyszło na jaw, że w kolejnym 19-latka wcale nie zatańczy z Michałem! Czy zastąpi go Kevin?

Roksana Węgiel zatańczy z Kevinem w "Tańcu z Gwiazdami"

Miniony niedzielny wieczór upłynął Polakom pod znakiem wielu emocji. W sieci wrze po ogłoszeniu wyników "Tańca z Gwiazdami", bowiem znów odpadła jedna z lepiej radzących sobie par. Awansować dalej udało się z kolei Dagmarze Kaźmierskiej i Marcinowi Hakielowi, którzy za jedną ze swoich choreografii otrzymali pierwszą w historii tak niską notę, a dokładnie raptem 7 punktów!

Pozostałe duety poradziły sobie zdecydowanie lepiej, a w tym Roksana Węgiel i Michał Kassin, którzy są niewątpliwymi faworytami! Jak co tydzień, para poradziła sobie wręcz wzorowo i tym sposobem zawiesili poprzeczkę jeszcze wyżej. Gdy stało się jasne, że zobaczymy ich w kolejnym odcinku, widzowie już wiedzieli, że ci znów zaprezentują nam choreografię, po której wszystkim opadną szczęki. Czyżby jednak mogło do tego nie dojść?

Wojciech Olkusnik/East News

Z końcem odcinka Paulina Sykut-Jeżyna poinformowała, że w kolejnym odcinku "Tańca z gwiazdami" uczestnicy zatańczą ze swoimi bliskimi! Rxie do udziału zaprosi swojego ukochanego męża Kevina Mgleja. Ten wspiera ją co tydzień podczas live, a także w trakcie treningów, dlatego najpewniej już zdążył zapoznać się lepiej z tańcem.

Co więcej, dla Roxie i Kevina będzie to świetna okazja, by wypróbować się przed pierwszym tańcem, do którego już niebawem zaczną się przygotowywać. W sierpniu tego roku ma się odbyć ślub kościelny pary, a po nim goście będą bawić się na zorganizowanym przyjęciu.

Myślicie, że za tydzień zobaczymy 19-latkę z ukochanym na parkiecie?

Roksana Węgiel, Kevin Mglej fot. Podlewski/AKPA