Kardamon jest aromatyczną przyprawą, która wzbogaca smak potraw i ma właściwości zdrowotne. Kardamon wspomaga trawienie, rozgrzewa, zabija bakterie i odświeża oddech. Niektóre badania wskazują na to, że ma on też właściwości przeciwnowotworowe. Kardamon coraz częściej można kupić w supermarketach, a nawet małych osiedlowych sklepikach.

Kulinarne zastosowanie kardamonu

Kardamon jest przyprawą stosowaną do przyrządzania wielu dań kuchni indyjskiej oraz kuchni Bliskiego Wschodu. Przyprawia się nim dania z ryżu, a także mięsa i ryby.

Kardamon dzięki swojemu korzennemu aromatowi z cytrynową nutą bywa dodawany do deserów i słodkich wypieków, np. pierników, ciast orzechowych, ciasteczek, lodów, placuszków, naleśników oraz słodkich pierogów.

Kardamon dodaje się też do kawy i herbata. Dzięki temu nie tylko zyskują one dodatkowe walory smakowe, ale też lepiej rozgrzewają. Co jest szczególnie ważne jesienią i w zimie.

Kardamon jest również jednym z głównych składników kompozycji ziołowej, która nadaje smak i zapach wódce „akvavit”, produkowanej w Danii, Norwegii, Finlandii i Szwecji.

Lecznicze zastosowanie kardamonu

Kardamon zapobiega niestrawnościom i wzdęciom. Z tego względu warto dodawać go zwłaszcza do potraw mięsnych i ciężkostrawnych. Kardamon poprawia przemianę materii, działa też jak afrodyzjak. Wyniki badań pokazują też, że kardamon zmniejsza namnażanie się komórek rakowych.

W celach leczniczych można przyrządzić napar z kardamonu do picia lub płukania gardła. Płukanie gardła naparem z kardamonu zlikwiduje bakterie, które odpowiadają za stany zapalne jamy ustnej oraz nieświeży oddech. Nasiona kardamonu można również żuć.

Jak przygotować napar z kardamonu?

3-4 ziarenka kardamonu należy zmielić, zalać szklanką wrzącej wody i zostawić pod przykryciem na 20 minut. Po tym czasie można go wypić. Dla smaku można dodać do naparu łyżeczkę miodu i plasterek cytryny.

Gdzie kupić kardamon?

Suszony kardamon dostępny jest w supermarketach i hipermarketach, coraz częściej widuje się go też w osiedlowych sklepikach. Pełniejszy aromat można jednak uzyskać, doprawiając potrawy kardamonem zmielonym bezpośrednio przed zastosowaniem. Ziarna kardamonu dostępne są w sklepach zielarskich i sklepach z żywnością naturalną. Można go kupić także przez internet. Opakowanie zawierające 40 g ziaren kardamonu kosztuje ok. 10 zł.