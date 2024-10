W poniedziałkowy wieczór wszystkie stacje znów będą walczyć o uwagę widzów. Telewizyjna Jedynka pokaże Teatr Telewizji, a Telewizyjna Dwójka wyemituje kolejne odcinki swoich flagowych seriali. Okazuje się, że również Polsat szykuje prawdziwy hit! O 20:15 wszyscy włączą film, który jest kontynuacją legendarnej produkcji sprzed lat!

"Jurassic World. Upadłe królestwo" w Polsacie

Film "Jurassic Park" z 1993 roku był absolutnym hitem. Produkcja o niezwykłej wyspie, na której ekscentryczny milioner z pomocą najnowszej techniki i naukowców odtwarza wymarłe lata wcześniej dinozaury do tej pory jest jednym z najgłośniejszych filmów na świecie. Film otrzymał aż trzy Oscary- za najlepsze efekty specjalne, za najlepszy montaż dźwięku oraz za najlepszy dźwięk. "Jurassic Park" przyciągnął miliony osób do kin, a popularność produkcji przyczyniła się do powstania kolejnych części filmu. Dziś wieczorem Polsat wyemituje piątą część opowieści o Parku Jurajskim!

O godzinie 20:15 wszyscy przełączą na Polsat, który pokaże na swojej antenie "Jurassic World. Upadłe królestwo". Będzie to jedna z odsłon produkcji z serii "Jurassic Park". Film "Jurassic World. Upadłe królestwo" miał swoją premierę w 2018 roku. W wielkim hicie sprzed lat występują m.in. Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum czy Daniella Pineda. W "Jurassic World. Upadłe królestwo" naukowcy po latach wracają do dawnego Parku Jurajskiego, aby ratować prehistoryczne zwierzęta przed wybuchem wulkanu. Film trwa 128 minut. Będziecie oglądać?

W czasie gdy Polsat będzie pokazywać wielki hit o dinozaurach Telewizyjna Jedynka wyemituje Teatr Telewizji, widzowie Telewizyjnej Dwójki z kolei w tym czasie zobaczą kolejne odcinki seriali "Barwy szczęścia" i "M jak miłość". TVN również wyświetli kolejny odcinek "Na wspólnej", "B&B Love" oraz najnowszą odsłonę "Totalnych remontów Szelągowskiej".

Spory problem z wyborem stacji z pewnością będą mieli również fani "Hotelu Paradise". Nowy odcinek randkowego show prowadzonego przez Klaudię El Dursi rozpocznie się o godzinie 20:00 na antenie TVN7.

