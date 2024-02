Roksana Węgiel wie, jak zaskoczyć swoich fanów. Artystka ma za sobą wyjątkowy dzień pełen wrażeń. Już o poranku piosenkarka pochwaliła się imponującym bukietem róż, jaki dostała od Kevina. Niestety tego wyjątkowego wieczoru para nie spędziła razem, a Roksana Węgiel zaskoczyła zdjęciami, które opublikowała w relacji na Instastories. Nie uwierzycie, kto jej towarzyszył!

Roksana Węgiel w czerwieni zachwyciła na koncercie

Roksana Węgiel ma zaledwie 19 lat, a jej kariera z roku na rok nabiera tempa. Wiele dzieje się nie tylko w życiu zawodowym artystki, ale również prywatnym. Zaręczyny z Kevinem Mglejem były ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich fanów Roksany Węgiel. Co więcej, od kiedy artystka ogłosiła, że są parą pracują wspólnie, a Kevin nie odstępuje swojej ukochanej na krok. W walentynkowy wieczór to się zmieniło, bo Roksana Węgiel wzięła udział w wyjątkowym koncercie Polsatu z okazji święta zakochanych i na scenie towarzyszył jej Oskar Cyms, z którym w duecie wystąpiła na scenie. To nie koniec! Za kulisami czekał ktoś jeszcze...

Instagram @roxie.wegiel

Na backstage'u Roksana Węgiel chętnie fotografowała się z Dawidem Kwiatkowskim i wygląda na to, że doskonale bawili się, czekając na kolejne wyjścia na scenę. Jak wiadomo Roksana i Dawid to dwie największe gwiazdy młodego pokolenia, które szturmem zdobyły polską scenę muzyczną i mają mnóstwo fanów, towarzyszących im podczas każdego występu na żywo.

Instagram @roxie.wegiel

A co z Kevinem? Okazuje się, że narzeczony Roksany Węgiel nie opuścił jej tego wyjątkowego dnia i był obecny za kulisami, co udokumentował w relacji na Instagramie. Roksana Węgiel podczas walentynkowego koncertu wyglądała pięknie w czerwieni. Artystka najpierw zaprezentowała się w sukni z głębokim dekoltem i piórami, którą potem zmieniła na prostą, długą kreację bez ramiączek. Tylko spójrzcie, jak prezentowała się Roksana Węgiel na walentynkowym koncercie Polsatu.

Instagram @roxie.wegiel

Instagram @roxie.wegiel