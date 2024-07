Czyrak czyli ropne zapalenie mieszka włosowego, najczęściej wywoływany jest przez bakterie (takie jak gronkowiec złocisty). Dlatego leczenie powinno przede wszystkim polegać na stosowaniu środków antyseptycznych i bakteriobójczych.

Stosowanie domowych metod w walce z czyrakiem polega na szybszym doprowadzeniu do jego pęknięcia, złagodzeniu obrzęku i bólu.

Czosnek, cebula i liście kapusty na czyraki

Czosnek, cebula i kapusta nie są przyjemne w stosowaniu ze względu na ich zapach, ale bardzo skuteczne. W warunkach „naturalnych” wrzód pęka dopiero po około 2 tygodniach, co może być uciążliwe, ponieważ jest to bolesna zmiana skórna. Liście kapusty przyspieszają pękanie czyraka, czosnek i cebula działają bakteriobójczo, dlatego najlepiej smarować nimi pęknięty wrzód.

Liście kapusty myjemy i rozbijamy tłuczkiem do mięsa lub wałkiem do ciasta i przykładamy do miejsca zmienionego chorobowo. Można dodatkowo zabezpieczyć taki opatrunek folią spożywczą. Gdy sok wyschnie przykładamy kolejny liść. Grube plastry cebuli oraz drobno posiekany czosnek najlepiej przykładać jako kompres po kuracji kapustą. Ponadto cebula działa rozjaśniająco na blizny, dlatego smarowanie nią czyraka podczas gojenia zapobiegnie powstaniu nieestetycznego śladu.

Olejki naturalne na czyraki: rycynowy, z czarnuszki i herbaciany

Olejek herbaciany również wyciąga ropę, dlatego warto nim smarować wrzody. Stosowanie go jako olejku do kąpieli po zakończonej kuracji leczniczej będzie działało profilaktycznie nie dopuszczając do powstawania nowych zmian. Olej z czarnuszki działa przeciwbólowo, można go stosować w formie okładów oraz dodawać kilka kropel do każdego wypijanego napoju. Popularny olej rycynowy ma właściwości antyseptyczne, nim również można smarować czyraki, dzięki czemu przyspieszymy ich pękanie.

Zioła i przyprawy na czyraki: wiciokrzew japoński, kurkuma

Papka wykonana z kurkumy i wody, nakładana 3 razy dziennie na wrzód zmniejszy ilość ropy. Wystarczy 2 łyżeczki żółtego proszku zmieszać z łyżeczką ciepłej wody i posmarować zmianę. Picie kurkumy z ciepłym mlekiem może mieć działanie hamujące rozwój kolejnych czyraków i łagodzące dolegliwości już istniejących. Liście wiciokrzewu japońskiego działają przeciwzapalnie. Okłady zrobione z rozdrobnionych nasion tej rośliny zmniejszą opuchliznę i ból. Stosowanie wiciokrzewu w jakiejkolwiek formie: jako napar do picia, do smarowania czy przemywania będzie miało działanie zmniejszające czyraki.

Gorąca woda na czyraki

Wysoka temperatura i ciepło przyspieszają przemiany komórkowe w stanach zapalnych z ropną wydzieliną. Jeżeli czyrak pojawił się na części ciała takiej jak, np. łokieć czy dłoń to można zanurzyć go w gorącej wodzie. Wówczas jest szansa, że zmiana się całkowicie cofnie – szczególnie jeśli taki zabieg zostanie wykonany w jej początkowej fazie. Gorąca woda przyspiesza pękanie już rozwiniętych wrzodów. Należy pamiętać, aby woda była tak ciepła, żeby być w stanie wytrzymać kontakt z nią przez kilka sekund. Jeżeli czyrak jest umiejscowiony w trudno dostępnym miejscu można wykonywać gorące okłady np. z dodatkiem olejku naturalnego lub wiciokrzewu.

Zdarza się, że czyraki występują w grupach jest to tzw. karbunkuł lub doszło do zakażenia krwi i następują jeden po drugim, Wówczas niezbędne jest zastosowanie antybiotykoterapii przepisanej przez lekarza. Domowe sposoby mogą jedynie wspomagać leczenie specjalistyczne.