Jak się czuje i co dzieje się z księżną Kate? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani brytyjskiej rodziny królewskiej. Po tym, jak wyszło na jaw, że żona księcia Williama zmaga się z nowotworem i rozpoczęła leczenie internauci martwią się o jej stan zdrowia. Teraz w mediach pojawiły się informacje z jakimi skutkami leczenia musi zmierzyć się księżna. To z pewnością jest dla niej bardzo trudne.

Skutki uboczne leczenia księżnej Kate

Kilka miesięcy temu księżna Kate zniknęła z życia publicznego, a wtedy pojawiło się mnóstwo plotek i podejrzeń w sprawie jej małżeństwa z księciem Williamem. Media spekulowały, że książęca para przechodzi potężny kryzys, a William miał dopuścić się zdrady- wszystko jednak okazało się kłamstwem, a 22 marca wyszło na jaw, że księżna Kate ma nowotwór. Żona następcy tronu nagrała poruszające oświadczenie, w którym tłumaczyła, że lekarze wykryli w jej organizmie nowotwór i że poddała się chemioterapii zapobiegawczej. Od tamtej chwili Kate nie pokazywała się publicznie. Teraz media przekazały informacje, co dzieje się z księżną. Najnowsze doniesienia nie brzmią optymistycznie.

Księżna Kate Rex Features/East News

Według ustaleń serwisu Marca księżna Kate mierzy się ze skutkami ubocznymi leczenia nowotworu. Informator donosi, że żona następcy tronu m.in. schudła.

Księżna Kate cierpi na wypadanie włosów i utratę wagi w związku z walką z nieujawnioną postacią raka czytamy w Marca.

Księżna Kate Rex Features/East News

My mocno trzymamy kciuki za księżną Kate i mamy nadzieję, że żona księcia Williama szybko wróci do zdrowia. Przypominamy, że ostatnio jeden z publicznych nadawców wywołał popłoch w sieci publikując czarno-białe zdjęcie księżnej Kate.

