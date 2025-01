Maciej Jachowski na koniec 2024 roku podzielił się ze swoimi fanami informacją o chorobie nowotworowej. Aktor znany z filmów: "Och, Karol 2", "Kobiety mafii" czy "Listy do M. 3" poinformował, że ostatnie miesiące były dla niego bardzo trudne i zaledwie dzień po swoich urodzinach znalazł się na stole operacyjnym.

Teraz aktor udzielił poruszającego wywiadu dla serwisu Plejada, w którym opowiedział o emocjach, jakie towarzyszyły mu na początku leczenia i zdradził, dlaczego zdecydował się ujawnić, że zmaga się z nowotworem gardła.

Maciej Jachowski ogromną popularność zyskał jako Irek w serialu "M jak miłość". Aktor zagrał też w innym hicie Dwójki czyli "Barwach szczęścia", a nawet wziął udział w "Tańcu z gwiazdami". Od jakiegoś czasu zniknął z przestrzeni publicznej i okazuje się, że przez ten cały czas walczył z nowotworem gardła, jaki u niego zdiagnozowano. Maciej Jachowski ma za sobą operację, chemioterapię i radioterapię, a zaledwie tydzień temu zdecydował się publicznie poinformować o chorobie, a teraz udzielił wywiadu i nie ukrywa, że po zakończeniu pewnego etapu leczenia zdecydował się opowiedzieć swoją historię. Maciej Jachowski podkreśla, że po publikacji postu w mediach społecznościowych otrzymał mnóstwo słów wsparcia, a każda z tych wiadomości daje mu dodatkową siłę do walki:

Mój post na Instagramie to raczej nie informacja prasowa lecz refleksja, która mnie naszła i którą chciałem podzielić się po zakończeniu jednego z etapów walki z nowotworem. Przede wszystkim nie spodziewałem się takiej reakcji i wsparcia od tylu osób. W czasach, gdy hejt zdaje się dominować w Internecie, przeczytanie tak wielu ciepłych, pełnych dobroci komentarzy to niezwykłe doświadczenie. Każde życzenie zdrowia, siły, wytrwałości i wiary w lepsze jutro bardzo mnie porusza. Czytam te komentarze i wiadomości i każda z nich daje mi ogromną motywację do walki

powiedział Maciej Jachowski w rozmowie z Plejadą.