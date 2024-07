Czosnek na katar, na alergię i na przeziębienie. Reguluje poziom cholesterolu i obniża gorączkę. Jest naturalnym antybiotykiem. Działa oczyszczająco i bakteriobójczo. Zjadanie 2-3 ząbków czosnku dziennie pobudzi białe krwinki do ochrony organizmu przed bakteriami i wirusami.

Właściwości lecznicze czosnku

Czosnek chroni organizm przed przeziębieniem. Ułatwia wykrztuszanie i zmniejsza ilość produkowanej flegmy. Leczy nieżyt nosa. Pomaga obniżyć gorączkę i leczy zapalenie zatok. Działa rozgrzewająco i wzmaga potliwość. Kilka ząbków czosnku dodanych do posiłku oczyszcza organizm z toksyn i pasożytów. Czosnek wspomaga organizm przy zatruciach i poprawia trawienie. Usuwa nadmiar gazów i przywraca kondycję organizmu po antybiotykoterapii. Normuje poziom cholesterolu i ma działanie przeciwalergiczne. Antyutleniacze obecne w czosnku spowalniają działanie wolnych rodników, a dzięki pozytywnemu wpływowi na naczynia krwionośne czosnek zapobiega powstawaniu żylaków i pęknięciom naczynek, czyli „pajączkom” na skórze.

Jak jeść czosnek, aby wyleczyć katar?

Aby pozbyć się kataru czosnek powinien być obecny w diecie regularnie. Tylko w ten sposób zawarte w czosnku związki siarki będą zwalczały drobnoustroje i pobudzały leukocyty do ochrony organizmu. Czosnek zjadany w dużych ilościach i bardzo często może doprowadzić do powstania wzdęć i podrażnień błony śluzowej oraz wątroby. Dlatego wystarczy jeść 2-3 ząbki czosnku dziennie, aby nie narazić się na wystąpienie objawów niepożądanych. Najskuteczniej zadziała czosnek zgnieciony na 10 minut przed zjedzeniem. W trakcie zgniatania w czosnku otwierają się błony komórkowe. Uwalniają one enzym, który przyczynia się do powstania związków o działaniu antybiotykowym (np. tiosulfinatu, allicyny). Substancje te osłabiają odpowiedzialne za przeziębienie wirusy. Czosnek należy jeść na surowo, poddany obróbce termicznej traci właściwości bakteriobójcze. Można go dodać np. do sałatek lub kanapek. Najlepiej wybierać czosnek niedźwiedzi bądź syberyjski. Połączenie go ze świeżą miętą lub natką pietruszki pomoże zneutralizować nieprzyjemny zapach. Zjadanie czosnku nie jest wskazane dla kobiet w ciąży, kobiet w okresie karmienia piersią i cukrzyków.