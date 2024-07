Przewlekła choroba skóry twarzy – trądzik różowaty

Trądzik różowaty (łac. acne rosacea) to choroba charakteryzująca się zespołem objawów o różnorodnej etiologii. Zaliczana jest do nerwic naczynioruchowych skóry. Trądzik różowaty najczęściej pojawia się u osób między 30 a 60 rokiem życia. Jest to bardzo dokuczliwa dermatoza ponieważ jej objawy negatywnie wpływają na psychikę oraz samoocenę osób nią dotkniętych.